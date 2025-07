Sergipe bate a meta do Ministério da Educação e é o 8º estado que mais avança em alfabetização no país

Sergipe é o 8º estado brasileiro que mais avançou na alfabetização de crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental e está entre os 11 estados brasileiros que bateram a meta nacional de alfabetização em 2024. Os dados são do Ministério da Educação e foram apresentados nesta sexta-feira, 11, em Brasília (DF), na reunião de divulgação dos Resultados da Alfabetização 2024, Indicador Criança Alfabetizada. O estado ultrapassou a meta de 38% proposta para a alfabetização no ano de 2024, pontuando 38,4% e cresce 7,1 pontos percentuais ao comparar os anos de 2023 com 2024.

O estado teve o 8º maior avanço na alfabetização na idade certa do Brasil, subindo 7,1 p.p. entre 2024 e 2023, cumprindo a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Os dados apontam que Sergipe passou de 20% em alfabetizados em 2021, para 31,3% em 2023 e chegou a 38,4% em 2024, ou seja, um crescimento de 7,1 pontos percentuais nos últimos anos.

Sergipe tem hoje 15% dos alunos alfabetizados na rede estadual e 85% na rede municipal, reforçando a relevância da atuação conjunta entre o estado e os municípios nos avanços e na melhoria da aprendizagem.

“Sergipe bateu a meta proposta pelo MEC para 2024, mas temos muito a avançar. Foi o 8º do Brasil que mais avançou em alfabetização, compartilhando com os municípios. O regime de colaboração e a parceria com os municípios são essenciais para todo o processo. Temos consciência da responsabilidade e seguiremos persistindo para que mais crianças sejam alfabetizadas”, avalia o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Segundo o gestor, Sergipe continuará avançando por meio de uma política educacional sólida para que mais crianças sergipanas sejam alfabetizadas. “Estamos no caminho positivo e acreditamos que em 2025, nas avaliações deste ano, bateremos novamente a meta e continuaremos avançando na alfabetização no 2º ano. Para o Brasil, tivemos muito próximo de alcançar os 60%, alcançamos 59,2%, mas, estatisticamente, evoluímos com uma situação de padronização de avaliação capaz de aferir de forma igual e equânime em todos os estados”, analisou o secretário Zezinho Sobral, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação (Consed).

Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O encontro em Brasília contou com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima; do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, Renan Ferreirinha e do presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distritais de Educação (Foncede), Felipe Braga, além de representantes de secretarias e instituições do MEC: Kátia Schweickardt (SEB), Manuel Palacios (INEP), Léo Barchini (secretário-executivo) e Evânio Araújo (Giiape).

“Toda política pública precisa ser fortalecida por meio do regime de colaboração com os municípios e entes federados. São eles que executam a educação básica, especialmente para a alfabetização. Uma das prioridades é garantir que toda criança, ao final do 2º ano do ensino fundamental, seja alfabetizada e saiba ler e escrever. Tudo isso é fruto do processo de construção de padronização, programas, apoio, estímulo, reconhecimento e avaliação, pactuando metas entre todos os estados. Garantir que a alfabetização da criança na idade cerca diminui toda evasão e reprovação nos demais anos da educação básica”, destacou Camilo Santana.

Alfabetiza Brasil – Criança Alfabetizada

Em 2023, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o Indicador Criança Alfabetizada, que revelou o percentual de estudantes matriculados no 2º ano do ensino fundamental com o padrão nacional de alfabetização, estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil. O indicador é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização, conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A meta proposta para 2023 foi que cada estado da Federação alcançasse ou superasse o resultado obtido no período pré-pandemia.

Alfabetizar pra Valer

O Estado de Sergipe trabalha para avançar nas políticas públicas de alfabetização. Exemplo disso é o programa Alfabetizar Pra Valer, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, em regime de colaboração com os municípios. Com sete eixos de atuação, que incluem desde a formação de professores, gestores escolares e coordenadores até a oferta de apoio financeiro aos municípios, o programa tem como objetivos alfabetizar 100% dos estudantes sergipanos na idade certa e melhorar o atendimento escolar aos estudantes do último ano da educação infantil e do ciclo de alfabetização.

Em 2024, foram realizadas 7.122 matrículas na rede estadual e 92.983 na rede municipal, totalizando 341 e 4.851 turmas, respectivamente. Por meio do ‘Alfabetizar pra Valer’, estudantes da educação infantil, do ciclo de alfabetização e, excepcionalmente, do 3º ano do ensino fundamental, contam com materiais complementares e apoio pedagógico para garantir a alfabetização na idade certa.

O programa Alfabetizar pra Valer foi instituído pela Lei Estadual n° 8.597/2019 com a meta de alfabetizar 100% dos estudantes sergipanos na idade certa – até os 7 anos de idade. A iniciativa visa avanços no atendimento escolar aos estudantes, por meio do compartilhamento de estratégias e recursos que contribuem para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita. Todos os 75 municípios aderiram à iniciativa e contam atualmente com apoio técnico para a melhoria dos seus indicadores de alfabetização.

Foto: André de Castro