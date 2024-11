Sergipe comemora o sucesso do Ieonman, evento internacional que trouxe atletas de todo o mundo

O Governo do Estado celebra o grande sucesso da realização do Ironman 70.3 em Aracaju. Este evento internacional trouxe atletas, suas equipes e visitantes de todo o mundo para nosso Sergipe e Aracaju, incentivando a prática esportiva de alto nível, mas também fortalecendo o turismo e a economia local.

Foram 1.150 competidores de 12 países na disputa da modalidade 70.3, que engloba 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. O Ironman 70.3 em contou com apoio do Governo, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

A competição foi marcada por performances inspiradoras, um espírito esportivo excepcional e pela superação de limites, valores que refletem a essência do nosso estado. Tivemos um sergipano no pódio: Rômulo Menezes chegou em terceiro. Além disso, a organização e o acolhimento do público foram elogiados por atletas e visitantes, demonstrando mais uma vez a capacidade de nosso em sediar grandes eventos.

A gestão parabeniza todos os participantes, organizadores e reafirma o compromisso de apoiar iniciativas que coloquem nosso estado em destaque no cenário global e que estimulem o desenvolvimento esportivo e social.