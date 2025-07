SES apresenta na Alese a reestruturação da Rede e manutenção com investimentos de mais de R$ 970 mi

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresentou, nesta quarta-feira, 16, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A execução orçamentária da SES, de janeiro a abril deste ano, chegou a R$977.215.665,36, um investimento essencial para a reestruturação, ampliação e manutenção da Rede Estadual de Saúde, fortalecendo o atendimento e beneficiando a população sergipana.

As informações foram apresentadas pelo secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, que reforçou o compromisso com a transparência da gestão, destacando que os investimentos realizados não apenas asseguram o funcionamento da rede, como, também, representam um avanço significativo na reestruturação, modernização e qualificação dos serviços ofertados, a fim de garantir uma saúde pública mais eficiente, humanizada e de excelência no estado.

De acordo com gestor, a apresentação é uma oportunidade valiosa para expor o planejamento e a execução das ações voltadas à saúde da população sergipana. “Os números refletem avanços significativos, que já estão impactando positivamente a vida dos nossos sergipanos. Fomos, também, para ouvir, acolher sugestões e sanar eventuais dúvidas dos deputados, pois acreditamos que o diálogo é fundamental. Nosso compromisso é fortalecer a rede de saúde, ampliar e modernizar os serviços, sempre com um único objetivo, que é garantir mais qualidade de vida e bem-estar para todos os sergipanos”, ressaltou.

O líder do governo na Alese, Cristiano Cavalcante, refletiu sobre a prestação de contas da pasta da saúde. “Embora reconheçamos os desafios inerentes à área da saúde e a impossibilidade de prever com exatidão todas as necessidades, observamos os avanços alcançados pela Saúde em diversas áreas, como cirurgias eletivas, atendimentos e procedimentos de média e alta complexidade. Apresentamos, portanto, satisfação com os resultados, cientes de que estamos no caminho certo”, expressou.

Avanços na capital e interior

Seguindo o plano de governo e o planejamento estratégico de ampliação dos serviços de saúde, um dos principais objetivos é a descentralização do atendimento, fortalecendo tanto a rede da capital quanto a do interior do estado. No último quadrimestre, foi realizada a aquisição de três tomógrafos, que foram destinados para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

No Hospital Regional de Estância foram realizadas reformas estruturais significativas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visando melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes críticos. Já em Simão Dias, o Hospital de Pequeno Porte ampliou sua capacidade com a implantação de um moderno Centro de Especialidades Médicas, que oferece diversas especialidades e exames, facilitando o acesso da população a cuidados especializados.

Além disso, o município também recebeu recentemente a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), reforçando o atendimento pré-hospitalar e garantindo respostas mais rápidas em situações de emergência. Outras ampliações foram entregues após o primeiro quadrimestre.

Para a deputada estadual Lidiane Lucena, a presença do secretário foi fundamental para sanar as dúvidas e apresentar o cenário atual do estado, bem como os investimentos realizados. “A área da saúde é dinâmica e as necessidades variam constantemente. Por isso, parabenizo o governador e o secretário pela atenção e dedicação demonstradas, que impactam positivamente a população. São notórios os avanços significativos na saúde de Sergipe. Os bons resultados apresentados, como a renovação da frota do Samu 192 Sergipe e o andamento das obras do Hospital do Câncer, que estão em 90% e com previsão de entrega no próximo mês, são exemplos disso”, pontuou.

Cirurgias eletivas

De janeiro a abril, período demonstrado na apresentação, o maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe, Opera Sergipe, realizou 25.861 procedimentos. Atualmente, com o avanço contínuo, o Opera já ultrapassou mais de 28 mil sergipanos que realizaram suas cirurgias, demonstrando a eficiência do programa em devolver a saúde para a população.

Com a fase 2, lançada em 8 de março, o Opera passou a contemplar 34 tipos de procedimentos cirúrgicos, ampliando o acesso a cirurgias em diversas especialidades. Entre elas, estão as cirurgias gerais como hernioplastias, ginecológicas como histerectomias e prostatectomias, além de cirurgias bariátricas, remoção de cálculos renais e em vias urinárias, e cirurgias ortopédicas.

A grande novidade da fase 2 também foi o lançamento do Opera Mulher, voltado exclusivamente para as necessidades das mulheres, com cirurgias de endometriose, mamoplastia redutora e mamoplastia reconstrutora, além dos procedimentos de média complexidade ofertados na primeira fase, como histerectomia e laqueadura. A ampliação do programa representa um avanço expressivo na saúde pública do estado, priorizando pacientes que aguardavam pelos procedimentos cirúrgicos.

Outro programa que tem desenvolvido um papel significativo na redução do tempo de espera de pacientes, por cirurgia de catarata e pterígio é o Enxerga Sergipe. Durante o quadrimestre, foram realizadas 8.585 cirurgias. Com o avanço, o programa já alcançou 9.735 sergipanos que recuperaram a saúde ocular.

Mais entregas

O Governo do Estado também tem investido na entrega de órteses, próteses e materiais especiais. No período referente ao quadrimestre, foram entregues 2.742 materiais, cujo objetivo é garantir mobilidade, dignidade, autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência e que necessitam dos equipamentos. Atualmente, já foram entregues mais de quatro mil cadeiras.

A frota do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) foi uma prioridade com continuidade na renovação de 100% da frota. Atualmente, o estado possui 97 viaturas, proporcionando mais conforto, dignidade e agilidade no transporte de pacientes em situações de urgência e emergência.

