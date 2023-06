Tecladista Leo Jaime, da banda Alma Gêmea, morre em acidente ao colidir seu seu carro com caminhão

O tecladista da banda sergipana de arrocha Alma Gêmea, Leo Jaime Santana, 37 anos, morreu ao colidir seu carro com um caminhão baú. O acidente fatal aconteceu, nesta sexta-feira (9), no trecho da Rodovia SE-240, município de Ribeirópolis, na região Agrestre de Sergipe.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar foram ao local do acidente, mas já encontraram Leojaime Santana morto no interior do veículo. O impacto da colisão foi tão forte (foto) que os dois carros só pararam no acostamento, sendo que o automóvel do tecladista ficou com a frente totalmente destruída.

Leojaime Santana era diretor musical da banda sergipana há dois anos, mas antes já havia atuado como músico da Alma Gêmea por cerca de cinco anos. A família ainda não divulgou os locais do velório e do sepultamento de Leo Jaime.