Todo político tem que ir aonde o povo está, diz Jeferson Andrade, sobre Sessão Plenária Itinerante

Parodiando um verso do cantor e compositor Milton Nascimento, na música Bailes da Vida – “todo artista tem de ir aonde o povo está” – o deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, justificou a retomada do programa Sessão Plenária Itinerante que está sendo realizada hoje (20/03) no município de Propriá.

“Todos os deputados e deputadas estaduais deverão estar presentes nessa sessão plenária de hoje. Com a Assembleia Itinerante que, além de Propriá, chegará ainda este ano a mais três outros municípios, o poder legislativo se aproximará ainda mais da população cumprindo fielmente suas funções institucionais e democráticas” – disse o deputado Jeferson Andrade.

Além do roteiro ordinário das convencionais sessões legislativas da ALESE, a agenda de hoje será ainda mais ampla. As pessoas que estiverem presentes ao evento poderão se conectar diretamente com os parlamentares e usar da palavra na tribuna da Casa.

Temas de interesse estadual, mas principalmente assuntos locais e regionais estarão na pauta dos deputados para debate, encaminhamento, estudo, indicação ou mesmo elaboração de projetos.

Ainda segundo o deputado Jeferson Andrade “a retomada da programa Assembleia Itinerante vai contribuir ainda mais para a promoção da cidadania e para a consolidação das políticas públicas que são desenvolvidas atualmente em Sergipe pelo governador Fábio Mitidieri e pelos parlamentares estaduais. É fato que Sergipe está crescendo e melhorando a olhos vistos. E agora vamos acelerar ainda mais. Estamos juntos, em paz e harmonia, todos super motivados para seguirmos firmes nessa rota de desenvolvimento social e econômico rumo a um grande futuro” – finalizou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade.