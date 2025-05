Traumas causados por acidentes com motocicletas são uma das principais causas de internação no Huse

Em razão da campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização sobre a segurança no trânsito, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), faz um alerta à população sobre o aumento de acidentes envolvendo motociclistas no estado.

No primeiro trimestre de 2025, o Huse registrou um aumento de 2,62% referente à entrada de pacientes vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. De janeiro a abril de 2024, foram 1.486, enquanto que, no mesmo período deste ano, foram registrados 1.525 casos na unidade.

Segundo o superintendente do Huse, Roberto Gurgel, os impactos desses acidentes na rotina hospitalar ainda são significativos. “Os traumas causados por acidentes com motocicletas continuam sendo uma das principais causas de internação no hospital. O perfil das vítimas costuma ser composto, majoritariamente, por homens jovens, com idade entre 18 e 35 anos, muitos deles trabalhadores em motocicletas, como entregadores e mototaxistas. A maior parte dos ferimentos é grave e exige internações prolongadas, cirurgias complexas e reabilitação”, enfatiza.

Nos primeiros quatro meses de 2025, mais de 78% dos acidentes atendidos no Huse envolveram motocicletas, um dado que reforça a vulnerabilidade desse grupo. Entre os tipos de lesões mais recorrentes estão fraturas expostas, traumatismos cranianos e lesões de coluna que, em muitos casos, deixam sequelas permanentes.

O Huse é referência em atendimento de alta complexidade no estado, especialmente nos casos de trauma. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos ortopedistas, neurocirurgiões, cirurgiões gerais, fisioterapeutas e psicólogos, para prestar assistência a essas vítimas.

Durante o ‘Maio Amarelo’, a SES e o Huse intensificam as ações de conscientização e prevenção. “A Secretaria tem feito campanhas internas e externas, orientando a população sobre o uso correto dos equipamentos de segurança, como capacetes certificados, calçados adequados e o respeito às normas de trânsito. A educação é o melhor caminho para salvar vidas”, frisa Gurgel.

A campanha ‘Maio Amarelo’ 2025 tem como tema nacional “No trânsito, escolha a vida” e, em Sergipe, conta com uma série de ações coordenadas entre a SES, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), a SMTT e outros parceiros. A proposta é reforçar a necessidade de um trânsito mais seguro, humano e consciente.

Foto: Ascom SES