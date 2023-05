Fábio Mitidieri indica secretárias do Meio Ambiente e Transparência e Controle e completa quadro na adminstração

O governador Fábio Mitidieri anunciou, nesta terça-feira (30) mais duas mulheres para compor o primeiro escalão do Governo. Para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente assume Deborah Dias, “que já vinha atuando de forma brilhante à frente da Adema e que, sem dúvidas, seguirá com seu competente trabalho”.

Já para a Secretaria de Estado da Transparência e Controle, Fábio Mitidieri anunciou o nome de Silvana Lisboa, uma técnica de carreira, “patrimônio da Secretaria da Fazenda, que, agora, chega para emprestar todo o seu conhecimento e experiência, fazendo jus a todo seu trabalho e dedicação.

– Com essas novas nomeações, o nosso governo completa de vez o quadro de Secretarias Estaduais com mais duas mulheres, mostrando que esta é a gestão que valoriza e reconhece a importância da atuação feminina nos espaços de destaque e decisão. disse.