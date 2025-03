CONFIANÇA  VENCE O FALCON E O ITABAIANA  O AMÉRICA DE PROPRIÁ E ESTÃO NA FINAL DO CAMPEONATO SERGIPANO

A penúltima fase do Campeonato Sergipano da Série A1, foi encerrada na noite deste sábado (15), com os jogos de volta das semifinais. Uma partida aconteceu no município de Itabaiana e a outra na capital do estado.

Jogando em casa, no estádio Etelvino Mendonça, o Itabaiana venceu o América de Propriá e conquistou a classificação. O único gol da partida saiu aos 43 do segundo tempo. O atacante Jackson balançou as redes e carimbou a vaga do tricolor na decisão.

Na arena Batistão em Aracaju,, o Confiança recebeu o Falcon e venceu por 3 a 0. Os gols do time azulino foram de Ronald Camarão, Luiz Otávio e Neto.

Com o resultado, a equipe do Confiança conquistou a classificação para decisão do estadual e recebeu um troféu oferecido pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS), em homenagem ao saudoso, radialista Paulo Lacerda.

Acompanhe os detalhes da última fase do Sergipão:

Sábado (22/03)

16h – Itabaiana x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Sábado (29/03)

16h – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

Com informações da FSF – Foto: Mateus Mendonça/AOI e Luiz Neto/ADC