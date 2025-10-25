MOTOCICLISTA MORRE APÓS ATROPELAR UM ANIMAL, NA RODOVIA SE-065, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um animal, deixou uma pessoa morta e um ferido na noite desta sexta-feira (24), na rodovia SE-065, nas proximidades de uma pousada, em São Cristóvão.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista seguia no sentido rodovia Luiz Alves quando o animal apareceu na pista. Com o impacto, condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o BPRv, a passageira que estava na garupa da moto relatou que o acidente aconteceu de forma repentina, e não houve tempo para desviar.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vivima.

A Criminalística estive no local para os procedimentos necessários.

O veículo foi entregue aos familiares da vítima.

Foto reprodução redes sociais