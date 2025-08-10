ABERTURA DA 1ª COPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR É MARCADA POR FESTA E INCENTIVO AO FUTEBOL FEMININO

A 1ª Copa Serigy de Futebol Amador teve sua cerimônia de abertura realizada neste sábado, 9, na Arena Batistão, em Aracaju.

O evento marcou o início do maior torneio de futebol amador da história de Sergipe, reunindo 31 municípios e 62 equipes, e centenas de atletas em um desfile vibrante, com juramento solene e clima de celebração.

Além de revelar talentos e integrar comunidades, a Copa Serigy tem um cuidado especial com o futebol feminino, tratando-o como prioridade estratégica dentro do calendário esportivo do estado. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e com o apoio da Federação Sergipana de Futebol (FSF), preparou uma estrutura inédita para a competição: uniformes padronizados para todos os municípios participantes, respeitando as cores e brasões oficiais de cada cidade, e confeccionados com material de qualidade profissional. Além disso, cada equipe recebeu bolas e redes para garantir que os jogos aconteçam com excelência técnica.

Essa estrutura é fruto de uma parceria sólida com os municípios-sede, responsáveis por receber partidas com segurança, organização e apoio logístico. As 24 cidades escolhidas vão desempenhar papel fundamental na recepção dos jogos, oferecendo não só seus estádios e ginásios, mas também o calor humano das torcidas locais.

Apesar dos avanços, desenvolver o esporte feminino ainda é um grande desafio. As atletas enfrentam uma barreira invisível de falta de investimento, reconhecimento e espaço, e em muitos municípios, a prioridade ainda recai sobre os times masculinos. A presença delas na Copa Serigy é, portanto, resultado de persistência, articulação e da determinação de quebrar paradigmas no esporte.

“A Copa Serigy de Futebol Amador é mais que um campeonato, é um movimento de fortalecimento do esporte amador em todo o estado. Estrutura, organização e oportunidades iguais para homens e mulheres mostram que estamos construindo um legado para as próximas gerações”, comemora com entusiasmo a secretária da Seel, Mariana Dantas.

A secretária de Esportes do município de Propriá, Patrícia Vitor, contou que a cidade recebe com muita alegria a Copa Serigy. “É um marco histórico para Propriá, que não tem atividade esportiva do futebol de campo na categoria feminina. A comunidade está em festa, assim como nossas atletas. O evento nos traz também a possibilidade de poder trabalhar melhor a modalidade do futebol de campo, que já tem um histórico em Propriá no futebol de salão. As meninas estão entusiasmadas, e nós, como gestão, felizes por estarmos juntos com o Governo de Sergipe, proporcionando esse momento tão especial”, declarou a secretária.

Já o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, ressaltou a importância de eventos como a Copa Serigy para o fortalecimento das bases e a valorização do futebol amador. “O futebol sergipano é rico em talentos, e iniciativas como essa ajudam a revelar novos atletas e aproximar as comunidades do esporte. O apoio do Governo e das instituições é fundamental para que esses sonhos se tornem realidade”, destacou.

O torneio também conta com recursos de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, que viabilizaram parte da logística e infraestrutura. “Iniciativas como essa mostram que o esporte amador tem força e merece investimento. É uma ferramenta de transformação social, de oportunidades e de união para a juventude sergipana. Em 2026 com certeza estaremos apoiando a segunda edição da Copa”, destacou o senador, que investiu R$ 500 mil através de emenda parlamentar.

Já a premiação em dinheiro será patrocinada pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese), com um valor total de R$ 210 mil a ser distribuído igualmente entre as categorias masculina e feminina. Um ponto de destaque é que a equipe campeã feminina da Copa Serigy será a representante oficial de Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, prevista para acontecer em Alagoas, em novembro, ampliando visibilidade do futebol feminino sergipano a nível regional.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, reafirmou o compromisso da instituição com o esporte e com a promoção de oportunidades para atletas de todo o estado: “O Banese tem orgulho de patrocinar um evento que une tradição, competitividade e inclusão. A premiação de R$ 210 mil é uma forma de reconhecer o esforço de todos os participantes e incentivar o desenvolvimento do esporte em Sergipe”.

A abertura contou com um público de aproximadamente 2 mil pessoas, entre torcedores, atletas, representantes municipais e autoridades. As disputas devem movimentar o calendário esportivo até o dia 26 de outubro, data da grande final na Arena Batistão, após 154 partidas em diferentes polos do estado.

”Graças a Deus, Nossa Senhora do Socorro tem um futebol muito forte. Nós conseguimos montar o time com facilidade, graças ao apoio de algumas pessoas que já trabalhavam o futebol dentro do município. E não tenho dúvida que quando os jogos começarem, todo o município vai comprar a ideia e estará presente para prestigiar e para torcer por nossas seleções”, afirmou o secretário de esporte de Nossa Senhora do Socorro, Shelton Rocha.

A atleta Maria Gabriela, 16 anos, da equipe feminina de Propriá, comemorou a atenção inédita recebida pelas mulheres. “Sempre lutamos com poucos recursos, e agora sentimos que temos espaço. Esse apoio é um sonho que começa a se realizar graças ao apoio do governo de Sergipe e do meu município”, celebrou.

Já o jogador Daryclys Breno, da equipe masculina de Nossa Senhora do Socorro, elogiou a organização e o espírito da competição: “É uma chance única de mostrar nosso talento e representar nossa cidade com orgulho. A estrutura está excelente, e estamos prontos para dar o nosso melhor, estamos treinando até quatro vezes na semana e somos um time forte”.

Legado esportivo

Além da movimentação econômica nas cidades-sede, a Copa Serigy tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de esporte, revelar talentos, fomentar o calendário competitivo estadual e reforçar o futebol como vetor de educação, saúde, lazer e cidadania.

Com jogos programados para os meses de agosto, setembro e outubro, a competição promete envolver torcedores, famílias e comunidades inteiras, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos populares de Sergipe.

Os municípios participantes são: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé do São Francisco, Capela, Divina Pastora, Estância, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Poço Redondo, Poço Verde, Propriá, Riachão do Dantas, Rosário do Catete, São Cristóvão, São Domingos, Siriri, Telha e Tobias Barreto.

As primeiras partidas da Copa Serigy estão marcadas para os dias 16 e 17 de agosto, abrindo oficialmente o calendário de jogos em 24 sedes espalhadas pelo estado. Os confrontos iniciais, com locais e seleções participantes, serão divulgados ainda nesta semana pela Seel.

