Abertura do II Workshop da Educação reuniu, nesta segunda-feira, gestores e técnicos no auditório do TCE

A fim de contribuir com o desenvolvimento do ensino público em Sergipe por meio de debates e compartilhamento de experiências exitosas no setor, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) deu início, nesta segunda-feira (07), ao II Workshop da Educação – boas práticas para uma educação transformadora, uma iniciativa que reúne, na sede da Corte de Contas sergipana, especialistas e gestores da área, e membros e técnicos de órgãos de controle de todo o país.

Realizado em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC/SE) e o grupo Pacto pela Educação, o evento conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Instituto Rui Barbosa (IRB) e demais entidades representativas do Sistema Tribunais de Contas.



A abertura foi feita pelo procurador-geral do MPC/SE e presidente da Associação Nacional do Ministério Públicos de Contas (AMPCON), João Augusto Bandeira de Mello. Ao saudar os presentes, ele ressaltou a importância da soma de esforços em torno da educação pública, declarando sua felicidade em poder trabalhar em prol do outro e pontuando sobre a necessidade de avaliações diagnósticas do cenário educacional em todo país, o imprescindível estabelecimento de metas e da sinergia entre os entes de todos os poderes.

“Precisamos celebrar a vitória deste momento em que um novo olhar do controle externo se volta para a educação pública, um olhar que se liberta de parâmetros meramente formais e estruturais, e vai além do estrito rigor contábil ou de engenharia, e consegue não só enxergar crianças e adolescentes, que querem sentido e possibilidades em seu futuro, mas também os olhares angustiados de bons gestores, que sabem que a democracia só se completa na inclusão social e educacional. Este Workshop é sobre isso. É sobre um controle externo que entrega sua expertise em prol do sucesso de políticas públicas educacionais e sabe da sua responsabilidade pelos bons resultados e entrega destas para a população”, frisou Bandeira de Mello.



O conselheiro presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto registrou o agradecimento não só aos profissionais convidados para o II Workshop da Educação, reconhecendo o trabalho da conselheira Susana Azevedo, do procurador-geral do MPC e também dos demais integrantes do TCE que se envolveram direta e indiretamente na realização do evento. “No decorrer do evento, por meio de palestras, serão abordados temas essenciais ao aprimoramento da educação. Este evento é o fomento e compartilhamento de ideias e experiências, criando uma atmosfera, uma força motriz que tem como objetivo impulsionar e replicar a adoção de práticas efetivas na educação brasileira. A educação no Brasil enfrenta muitos desafios, e para minimizarmos este cenário é imprescindível o desenvolvimento de um modelo mais atraente, igualitário e sustentável”, frisou o presidente do TCE.



Já o chefe do executivo de Sergipe, governador Fábio Mitidieri, em seu discurso, enalteceu sua admiração pelos envolvidos na realização do evento. “Trazer o debate da educação, como será durante estes dois dias, é louvável. Quero parabenizar a todos que pensaram em cada detalhe e cada nome convidado para este Workshop. Saibam que o Governo de Sergipe está sempre de portas abertas para tratar e encontrar soluções para educação em Sergipe”, disse Fábio Mitidieri.

Presente na solenidade de abertura, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, José Macedo Sobral, destacou a iniciativa do TCE: “É uma reunião louvável, parabenizo o presidente Flávio Conceição e a conselheira Susana Azevedo, responsáveis por esse encontro. O Governo do Estado trabalha diariamente para oferecer uma educação de qualidade, e esta junção com órgãos de controle e demais entidades é fundamental. O governador Fábio Mitidieri possui um olhar diferenciado para educação, e estamos avançando em diversos pontos, o ambiente escolar define o nosso futuro, e será sempre nossa prioridade”.



Em participação remota devido ao cumprimento de agenda da Presidência da República, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, salientou que a educação é o princípio da formação de qualquer cidadão, enaltecendo o ato da Corte de Contas em realizar o II Workshop da Educação. “A educação horizontalmente forma cidadãos e verticalmente possibilita a ascensão dos filhos do povo. Esse Workshop tem uma importância singular que é permitir por meio das boas práticas a informação necessária para que os entes, estado e municípios, não promovam erros formais que possam dificultar o exercício pleno da formação das crianças e jovens”, registrou o Ministro.

Com inscrições esgotadas, o II Workshop da Educação segue durante toda esta segunda-feira, com encerramento no início da tarde dessa terça-feira, 08, com transmissão em tempo real pelo canal do TCE/SE no YouTube.

Editado por Secom/TCE