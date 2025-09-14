ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO REFORÇA DESTAQUE DE SERGIPE NO CENÁRIO NACIONAL

Sergipe é o centro do esporte nacional neste fim de semana. Foi realizada neste sábado, 13, a abertura oficial do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, competição que começou na última quarta-feira, 10, e segue até este domingo, 14, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

O evento reúne mais de dois mil atletas vindos de todos os estados brasileiros, incluindo cerca de 50 competidores sergipanos, e se consolida como um dos maiores encontros da modalidade no país, contando com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

A solenidade contou com a presença de presidentes de federações estaduais de taekwondo e autoridades locais, que destacaram a relevância de Sergipe no cenário esportivo nacional. Além da visibilidade do evento, a capital sergipana colhe os frutos do turismo esportivo, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e serviços em geral. A presença de delegações de todas as regiões do Brasil reforça a vocação do estado para sediar grandes competições, estimulando tanto o esporte quanto a economia.

Para os atletas, o campeonato é sinônimo de desafio e de descobertas culturais. O jovem Arthur Dourado destacou a estrutura e a recepção em Aracaju. “Minha expectativa é ser campeão e lutar muito bem. Estou adorando a cidade, as praias são lindas e a estrutura do campeonato é gigantesca, com várias quadras e muitas lutas acontecendo ao mesmo tempo. Está tudo perfeito para competir em alto nível”, afirmou.

A mineira Luiza Emanuelly também elogiou o evento. “A estrutura do local é excelente, e estar no Campeonato Brasileiro é uma honra. As pessoas aqui são muito acolhedoras, está sendo uma experiência incrível”, contou.

Já Helena Vitória, da Paraíba, participou pela primeira vez de um campeonato nacional e ressaltou a boa experiência em Sergipe. “Fui muito bem recebida, me senti em casa. Além de competir, tive a oportunidade de conhecer atrativos turísticos e fiquei impressionada com a organização. Para mim, que nunca tinha participado de algo assim, está sendo uma experiência perfeita”, relatou.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o impacto do campeonato vai além das quadras. “O esporte é uma engrenagem que movimenta toda uma cadeia: fomenta a economia, fortalece o turismo, incentiva a prática esportiva e inspira a juventude. Sergipe tem mostrado que é capaz de receber grandes eventos com estrutura e organização. Estamos muito felizes em ver nosso estado respirando esporte e, ao mesmo tempo, gerando oportunidades para atletas, profissionais e para o setor econômico”, destacou.

Com disputas diárias das 7h às 20h e entrada gratuita para o público em geral, o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo reafirma o papel de Sergipe como celeiro do turismo esportivo, reunindo milhares de pessoas em torno da modalidade e projetando o estado nacionalmente.

Foto: Thiago Santos