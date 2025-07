ALUNOS BENEFICIADOS PELO ‘SERGIPE NO MUNDO’ DESTACAM IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA NO FOMENTO A EXPERIÊNCIAS

Aprimoramento de capacidades linguísticas, imersão cultural e ampliação de perspectivas pessoais e profissionais. Foram esses os principais benefícios ressaltados por estudantes contemplados pela edição de 2024 do programa ‘Sergipe no Mundo’, realizado pelo Governo do Estado. A estreia do projeto de intercâmbio estudantil, que acontece novamente neste ano com investimento ampliado, levou 49 alunos de escolas estaduais para cidades de cinco países durante 30 dias, que relembram experiências transformadoras e o impacto positivo da ação, na prática.

Aluno do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Governador Djenal Tavares Queiróz, em Aracaju, o estudante Tiago Santos Pinheiro, 17 anos, classificou a viagem como um sonho distante que se tornou realidade. Por um mês, ele viveu em Sevilha, na Espanha, e viu suas habilidades com a língua espanhola crescerem em ritmo acelerado. Ao longo da estadia no país de destino, os estudantes frequentam, diariamente, aulas do idioma local, além de visitarem pontos turísticos e realizarem atividades culturais.

Para Tiago, o intercâmbio o fez amadurecer e expandir seu conhecimento e visões de mundo. “A realidade da Espanha é muito diferente da do Brasil. Então, o que a gente vê lá vira aprendizado. Ter contato com pessoas de uma cultura que não é a nossa ajuda bastante a adquirir novas informações e conhecer mais dos seus costumes. Ter feito essa viagem ajudou muito no meu espanhol. Como eu quero seguir na área de tecnologia, isso vai ser muito importante, assim como para o Exame Nacional do Ensino Médio, também, que está logo aí”, contou ele ao revelar que pretende seguir estudando a língua.

A diversidade cultural foi sentida na pele pela estudante Ana Luísa Conceição dos Santos, 17 anos, que viajou para Vancouver, no Canadá. Segundo ela, na saída do aeroporto no continente norte-americano, colocou em prática o inglês para conversar com o motorista, paquistanês. “Os meus colegas não entendiam o que ele dizia por conta do sotaque, mas eu consegui conversar com ele e foi bem legal ter essa troca já de início. É outro mundo”, relatou ela, que cursa o 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju, e pretende fazer Medicina, curso para o qual ela explicou que o inglês será fundamental.

O período que Ana Luísa passou no Canadá foi marcado pelo amadurecimento, provocado pelas diferenças culturais, pelo contato com pessoas de diferentes nacionalidades e pela distância dos pais, que estavam a cerca de 10 mil km de Vancouver. “É como se eu tivesse amadurecido um ano em 30 dias. Desenvolvi muito meu inglês e conheci diversos detalhes da cultura, da sociedade e da história canadense, mas, também, tive um crescimento pessoal. Fiz muitas amizades com pessoas de vários países. A gente vai de uma forma e volta de outra. Foi muito enriquecedor”, avaliou a estudante.

Vancouver também foi o destino de Maria Júlia do Nascimento Oliveira, 16 anos, aluna do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Sílvio Romero, em Lagarto, município do sul sergipano. Ela lembrou que, na época, seu inglês era básico, e que tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas do país estrangeiro, mas, com as aulas e o contato constante com a língua, as dificuldades diminuíram. “Foi uma experiência que nunca vou esquecer na minha vida. Ter contato com as universidades e institutos faz a gente pensar até mesmo em ir estudar lá porque vimos que é possível. Percebemos que nossos sonhos podem se tornar realidade. Acho que é uma viagem que abre portas na sua mente sobre as possibilidades que o mundo tem para oferecer”, ressaltou.

Conselhos

No dia 26 de julho, O ‘Sergipe no Mundo’ enviará a primeira turma contemplada pela edição de 2025 do programa. Os estudantes que já passaram pela experiência, no ano passado, têm uma série de recomendações para os estreantes aproveitarem ainda mais a experiência. O principal conselho dos três alunos da rede estadual é: não perder nem um minuto do que o intercâmbio tem a oferecer durante os 30 dias, que, conforme eles, apesar de parecer um longo tempo, passa rápido.

“Não tenha medo. Minha recomendação é que a pessoa se jogue porque é único. Então, não tenha medo de viver novas experiências, de ir para os novos lugares, conhecer novas pessoas, comer novas comidas, não ter medo de viver isso porque, talvez, seja o único momento de toda a sua vida em que você possa experienciar algo do tipo”, aconselhou Tiago Santos ao afirma que esse é o segredo para não se arrepender depois da viagem.

Nesse sentido, Ana Luísa pensa de forma muito parecida com Tiago. Ela reforçou que os alunos precisam ir de coração e de mente abertos para receber o que o país, a cultura e as pessoas têm a oferecer. “Não perca tempo. Cada segundinho importa. A gente acha que um mês é muita coisa, mas passa muito rápido. Então, é fundamental que todo mundo vá pronto para extrair tudo que a comida, as amizades, as experiências e a escola de idioma proporcionam”, sublinhou ela.

Já para Maria Júlia, uma das ações cruciais é o registro da viagem, para criação de memórias do período. “Tire muitas fotos, grave os bons momentos, aproveite tudo. Eu queria ter feito mais laços de amizade com as pessoas da família que nos recebeu e com as pessoas da cidade, então recomendo que quem estiver indo agora faça isso. É muito transformador”, frisou ela.

Suporte

Maria Júlia, Ana Luísa e Tiago têm uma avaliação unânime: sem o ‘Sergipe no Mundo’, eles não teriam condições de custear o intercâmbio. Segundo eles, o suporte oferecido pelo Governo de Sergipe foi fundamental. A gestão estadual ofereceu toda a documentação necessária para a viagem, orientações sobre o país de destino, auxílio financeiro de R$ 1.100 antes do embarque, bolsa de R$ 7.041,66 durante o tempo de estada e apoio contínuo durante o período de excursão internacional. O investimento, na primeira edição, foi de R$ 4.335.000,00. Na edição de 2025, o valor subiu para R$ 5.898.072,50.

Os intercambistas recebem do Governo do Estado um Kit Viagem composto por uma mala de 23kg; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire; porta-documentos; camiseta; squeeze; e bandeira de Sergipe. Neste ano, cada aluno também receberá um celular novo, via parceria entre o Estado e a Receita Federal, e os pais terão acesso gratuito a um curso no Centro Estadual de Idiomas.

Os destinos do ano passado foram Vancouver, no Canadá; Waterford, na Irlanda. Boston, nos Estados Unidos; Brighton, no Reino Unido; e Sevilha, na Espanha. Neste ano, foram adicionados dois novos países entre as opções de escolha (Austrália e França), além do francês como possibilidade de idioma.

De acordo com Ana Luísa, a iniciativa é uma maneira de minimizar desigualdades e contribuir para a equidade de acesso a oportunidades educacionais. “É como se o Estado fizesse uma ponte para que o aluno pudesse caminhar ainda mais longe. Sabemos que há vários alunos da rede pública que não têm condições de fazer um intercâmbio. Eu, por exemplo, não poderia. É uma chance que a gente, da rede estadual, tem de avançar na vida”, enfatizou.

Foto arquivo pessoal