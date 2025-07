ALUNOS DA 2ª TURMA DO ‘SERGIPE NO MUNDO’ DE 2025 DÃO UM PASSO PARA INTERCÂMBIO COM EMISSÃO DE PASSAPORTE

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), deu continuidade nesta terça-feira, 15, aos procedimentos antecedentes ao embarque da segunda turma de alunos da rede pública estadual de ensino, intercambistas do programa ‘Sergipe no Mundo’ na edição 2025. Na agência da Polícia Federal, localizada no Aeroporto Internacional de Aracaju, 50 alunos, acompanhados por pais e responsáveis, realizaram a entrega dos documentos necessários para a emissão do passaporte. A primeira turma de 50 alunos já emitiu o documento e embarcará no dia 26 de julho.

A estudante Isabele Soares, do Colégio Estadual Quilombola 3 de Maio, em Brejo Grande, embarcará para Canberra, capital da Austrália. Ela destaca que a emissão do passaporte será o ponto inicial para que “tenha certeza da viagem”. “Entreguei os documentos e só vou ter a certeza da viagem quando estiver com o passaporte em mãos. Já tinha pensado em viajar, mas nunca pensei que a oportunidade seria pelo colégio em que estudo”, afirmou.

A mãe da aluna, Iolanda Soares Neres, acompanhada do esposo, José Fernandes Ferreira Alves, disse que todo o processo do intercâmbio move um sentimento de orgulho e oportunidade. “Nunca pensei que a viagem seria agora, mas sentimos muita gratidão a quem criou o programa e orgulho da nossa filha. Quero que ela aproveite a oportunidade e que leve para o melhor de uma carreira profissional”, destacou.

Em poucos minutos, os estudantes entregaram os documentos e realizaram a breve entrevista para a emissão do primeiro passaporte, envolvendo um misto de expectativa e ansiedade. A sala da Policial Federal se transformou em um ambiente de felicidade para jovens e familiares que farão e acompanharão a viagem internacional pela primeira vez.

Acompanhado dos pais e com dezenas de documentos em mãos, a aluna Anna Júlia Menezes, do Colégio Dionizio Machado, de Indiaroba, não escondeu a emoção de realizar o sonho de ir aos Estados Unidos. “Sempre falei para minha mãe que um dia iria estudar fora do país. Quero aperfeiçoar o inglês e não perderei nenhum momento”, afirmou, ao ser interrompida pelo pai, Marcelo Alves Pereira, ao dizer que quase que ela não se inscreveria por conta das datas de emissão de documentos pendentes.

O aluno José Emanuel Trindade, do Colégio General Calazans, de Nossa Senhora das Dores, viajará para a Irlanda com a expectativa de avançar na língua inglesa. “Espero voltar com um novo patamar no inglês. Já pesquisei museus, restaurantes, a cultura de lá. Quero conhecer novas terras e novas pessoas”, afirmou.

A mãe dele, Elizangela Santos Trindade, não escondeu o coração cheio de ansiedade pela viagem do filho. “Ele tinha certeza de que queria ir. É uma oportunidade que eu não tive e não posso interferir”, contou.

Para acompanhar de perto e passar segurança aos familiares e alunos, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, esteve na sede da Polícia Federal e conversou com alunos e pais. Ele destacou a oportunidade como um momento em que os alunos sergipanos levam seu cotidiano para o mundo e retornam com o mundo para Sergipe. “Sabemos que esses jovens nunca voltarão os mesmos. São expectativas, rotinas diferentes, disciplina, novas atividades diárias. Que eles aproveitem toda essa oportunidade e os familiares sintam-se seguros e felizes”, disse.

Após a emissão dos passaportes, os alunos que embarcarão para Vancouver (Canadá) e San Diego (Estados Unidos) emitirão o visto e devem embarcar a partir do dia 25 de agosto, juntamente com outros alunos que passarão por uma imersão cultural e linguística em Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha).

Sergipe no Mundo

O programa Sergipe no Mundo, instituído pelas Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025, visa à internacionalização da educação pública estadual, oferecendo experiências de intercâmbio em destinos de excelência, abrangendo sete países e 10 cidades. Os estudantes contemplados com o intercâmbio, ao retornarem da imersão cultural e linguística, estarão automaticamente matriculados nos devidos cursos de idiomas no Centro Estadual de Idiomas.

A primeira turma da edição 2025 embarcará no dia 26 de julho para Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Málaga (Espanha) e Lyon (França). Além do kit de viagem, os intercambistas também receberão apoio financeiro para a preparação do enxoval de viagem e para os 30 dias de estada, e acompanhamento psicossocial por meio do Programa Acolher.

Os intercambistas recebem toda a documentação gratuitamente, a exemplo de passaporte e visto, quando necessário, e para cobrir as despesas iniciais, será concedido um auxílio financeiro no valor de R$ 1.100 a ser pago antes do embarque. Esse valor destina-se a custear despesas pessoais, prévias à viagem.

