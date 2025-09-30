ALUNOS DE ESCOLAS ESTADUAIS DE SERGIPE APRESENTAM PROJETOS CIENTÍFICOS NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

A rede pública estadual de ensino de Sergipe marca presença na Expo-Sciences International (ESI) 2025, realizada de 27 de setembro a 3 de outubro no Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Representantes do Brasil em um dos maiores eventos mundiais de ciência jovem, dois projetos desenvolvidos por estudantes da rede estadual demonstram a força transformadora da educação, da pesquisa e da inovação feitas no estado.

Entre eles, ganha destaque o projeto ‘Potencial Aplicação de Esponjas Verdes Adsorventes na Indústria Têxtil’, desenvolvido no Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão, município da Região Metropolitana. A iniciativa busca soluções inovadoras para a preservação ambiental a partir da criação de esponjas verdes feitas da vagem da moringa, capazes de remover até 99% do corante azul de metileno presente em efluentes industriais, um dos grandes poluentes de rios e lagos. O trabalho interdisciplinar reúne conceitos de Química, Física, Biologia e Matemática, sob a orientação da professora Patrícia Andrade.

A pesquisa é dos estudantes Adryam Daniel Ferreira da Conceição Souza, Nelson Victor Silva Santos e Sérgio Felipe Souza da Silva. Para Sérgio Felipe, a participação na feira é transformadora. “Ter a oportunidade de interagir, compartilhar conhecimento e mostrar o potencial do nosso estado e do nosso país é algo mágico. Isso mostra a força da ciência aliada à educação”, afirma.

Nelson Victor também destaca o impacto do evento. “A feira nos proporcionou aprendizados científicos e culturais. Foi uma experiência inovadora, que uniu conhecimento acadêmico, diversidade cultural e prática educacional”. Já Adryam Daniel reforça o alcance da ESI: “Participar de uma feira que reúne projetos de 60 países mostra que a ciência feita em Sergipe é de qualidade e pode chegar cada vez mais longe”.

A professora Patrícia Andrade ressalta o valor do protagonismo estudantil. “É uma grande honra participar da ESI com meus alunos, que são os verdadeiros protagonistas dessa pesquisa. Transformamos um resíduo em um material com potencial aplicação ambiental. É a ciência em favor da sustentabilidade, e vê-la ganhar visibilidade internacional é motivo de orgulho para todos nós”, afirma.

Do sertão ao cenário internacional, outro destaque sergipano é o Biotecpalm, do Centro de Excelência 28 de Janeiro, do município de Monte Alegre, no alto sertão do estado. O projeto apresenta uma proposta de couro biodegradável produzido a partir da palma forrageira (Opuntia ficus-indica), planta resistente e abundante no semiárido. A iniciativa surge como alternativa ecológica ao couro animal e ao sintético derivado do petróleo, unindo sustentabilidade, baixo custo e potencial de economia circular para comunidades locais.

Com dois projetos inovadores, Sergipe reafirma sua vocação para a pesquisa científica e a educação transformadora. Se um projeto já era motivo de orgulho, dois é bom demais e demonstram que a rede pública estadual de ensino está preparada para contribuir com soluções criativas e sustentáveis para os desafios globais.

Reconhecimento

Organizada pela Milset em parceria com o Centro de Educação e Treinamento Técnico e Vocacional de Abu Dhabi (ACTVET), a Expo-Sciences International reúne jovens de mais de 60 países com projetos nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Puras e Aplicadas; Meio Ambiente e Ecossistemas; Engenharia, Computação e Robótica; e Ciências Sociais e Comportamentais. Além da exposição, a programação inclui workshops, conferências, atividades culturais e intercâmbios entre os participantes.

Foto: Ascom/Seed