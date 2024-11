ALUNOS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ATHENEU SERGIPENSE CHEGAM AO REINO UNIDO PARA SIMULAÇÃO DA ONU

Estudantes do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, desembarcaram na cidade de Oxford, no Reino Unido, para participar de mais uma Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU). Com a presença de três alunos de destaque do Atheneu ONU, do professor Yuri Norberto e do diretor da instituição, Daniel Lemos, o evento, que será realizado na Universidade de Oxford entre os dias 22 e 24 de novembro, tem como objetivos promover a internacionalização das simulações já realizadas na escola e valorizar a Rede Estadual de Ensino.

As simulações da ONU, conhecidas como Model United Nations (MUN), são eventos acadêmicos nos quais os participantes assumem o papel de diplomatas, jornalistas ou juízes para representar países ou organizações. O propósito é debater e solucionar problemas globais, como a qualidade da educação, a redução de desigualdades e a sustentabilidade de cidades e comunidades. Além de serem uma forma de aprendizagem, essas simulações incentivam o estudo de Ciências Políticas, Diplomacia e Direito. Elas acontecem em diversos lugares do mundo e podem ser realizadas por pessoas de qualquer idade, embora sejam mais comuns entre estudantes.

Os alunos selecionados Luciano Ferreira, Clara Almeida e Jorge Souza foram escolhidos com base em critérios de participação e comprometimento. Luciano Ferreira compartilhou sua felicidade ao participar do MUN. “Está sendo uma experiência incrível! Acho que é clichê dizer, mas estar aqui é um sonho realizado, principalmente por poder simular em uma das melhores faculdades da Europa e pelo nosso ótimo desempenho”.

Clara Almeida, outra participante, destacou a emoção de fazer parte do evento. “Falar de Oxford é algo complexo, porque parece que foi tudo tirado dos meus sonhos. Eu costumava ver a Inglaterra nos filmes e nas séries de televisão, mas nunca imaginei que isso pudesse fazer parte da minha realidade”. Clara acrescentou que a experiência reafirmou suas aspirações. “É um sonho realizado por completo, que me faz acreditar que muito mais é possível e que meu sonho de estudar em uma faculdade no exterior não é tão distante assim”.

O estudante Jorge Souza diz que está sendo uma experiência incrível poder conhecer outras culturas e pessoas. “Compartilhar de conhecimentos internacionais dentro da simulação e aprender sempre mais com tudo isso está sendo incrível! Chega um momento que nem nós acreditamos, mas é muito bom podermos nos arriscar ao novo e poder mostrar para o mundo como Sergipe é bom no que faz”, comenta.

Durante o evento, os participantes simulam comitês que realmente existem na ONU. Os alunos assumem papéis de chefes de Estado, buscando soluções para problemas que já afetaram o planeta ou que apresentam riscos futuros. Representando seus países, os estudantes podem expor visões de mundo, discutir temas geopolíticos e desempenhar papéis de liderança.

O professor Yuri Norberto, que acompanha os alunos na viagem, ressaltou o impacto acadêmico e pessoal da experiência. “Durante a simulação, eles podem colocar em prática tudo o que estudam na escola, em disciplinas como geografia e biologia. Além disso, ao participarem desse evento, percebem que sua Rede de Ensino os apoia e que podem sonhar com novos caminhos para aplicar seus conhecimentos”.

Realizado há seis anos consecutivos, o Atheneu ONU, maior simulação estudantil da Assembleia Geral da ONU na América Latina, reafirma o protagonismo estudantil ao debater temas globais relevantes. Desenvolvido pelo Centro de Excelência Atheneu Sergipense, o projeto já se consolidou como referência em discussões sobre temas nacionais e internacionais, contribuindo para a formação social, profissional e de liderança dos adolescentes e jovens da unidade escolar.

