ALUNOS INSCRITOS NO ENEM 2025 TERÃO ACESSO GRATUITO AO TRANSPORTE COLETIVO NOS DIAS 9 E 16 DE NOVEMBRO

A gratuidade do transporte coletivo durante os dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, que acontece em 9 e 16 de novembro, está garantida para os estudantes da Grande Aracaju. A medida foi aprovada por unanimidade pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), após solicitação da prefeita de Aracaju e presidente do consórcio, Emília Corrêa.

A medida tem o objetivo de garantir que todos os candidatos possam se deslocar com tranquilidade e segurança até os locais de prova, sem que o custo da passagem seja um obstáculo. O benefício contempla estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, além de pessoas que farão o exame como candidatos independentes.

De acordo com o CTM, o valor das passagens de ida e volta será automaticamente creditado no cartão Mais Aracaju Escolar dos alunos devidamente matriculados. Já os candidatos que não possuem vínculo com instituições de ensino poderão solicitar o benefício presencialmente no posto do AracajuCard, localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC) da Rua do Turista, mediante apresentação do comprovante de inscrição no ENEM.

O diretor do Consórcio de Transporte Metropolitano, Hector Coronado, reforçou que a iniciativa é uma demonstração de compromisso com o acesso à educação.

“O transporte é parte essencial do processo educacional. Ao garantir a gratuidade nos dias do ENEM, o consórcio e os municípios associados asseguram igualdade de condições para todos os candidatos, especialmente os que dependem do transporte público. A decisão unânime mostra que a mobilidade também é um instrumento de inclusão”, destacou.

Durante os dias de prova, toda a frota do sistema metropolitano estará em operação, atendendo normalmente os itinerários que conectam Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, garantindo cobertura ampla e horários reforçados para atender à demanda estudantil.

A gratuidade será válida durante todo o horário de funcionamento do transporte coletivo nos dois dias de aplicação do exame.

