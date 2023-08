América, Botafogo, Canindé, Riachão, Santa Cruz e Socorrense vencem na 5ª rodada do SUB-20 da Série A2

Mais uma rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, foi encerrada neste fim de semana. Os jogos foram válidos pela 5ª e penúltima rodada do estadual.

As partidas tiveram início na última sexta-feira e foram finalizadas neste domingo (06) com o jogo entre Barra e Santa Cruz, no estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros.

Os visitantes venceram por 2 a 0. Os gols da equipe do Santa Cruz foram de David e Wesley. O duelo foi válido pelo Grupo B. Acompanhe todos os resultados da 5ª rodada:

Sexta-feira

Grupo A

Sport 0x3 Rosário Central, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro

Carmópolis 5×0 Flamengo-SE, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Sábado (05/08)

Grupo B

Socorrense 1×0 Maruinense, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro

Grupo C

Boca Júnior 0x0 Amadense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

Botafogo 3×1 Força Jovem, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

Grupo D

América de Pedrinhas 2×0 Boquinhense, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Riachão 2×1 Independente, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Grupo E

Canindé 1×0 Coritiba, estádio João Rodrigues, em Frei Paulo

Domingo (06/08)

Grupo B

Barra 0x2 Santa Cruz, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros

O estadual terá sequência na próxima sexta-feira com jogos válidos pela 6ª e última rodada da primeira fase do Sergipano SUB-20 da Série A2. Acompanhe os confrontos:

Sexta-feira (11/08)

Grupo A

15h – Flamengo-SE x Sport, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

15h – Rosário Central x Carmópolis, estádio do Limão, em São Cristóvão

Sábado (12/08)

Grupo B

15h – Maruinense x Barra, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

15h – Santa Cruz x Socorrense, estádio municipal de Malhador

Grupo C

15h – Força Jovem x Boca Júnior, estádio Augusto Franco, em Estância

15h – Amadense x Botafogo, estádio Roberto Silva, Pedrinhas

Grupo D

15h – Boquinhese x Riachão, estádio do Sesi, em Boquim

15h – Independente x América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Grupo E

15h – Coritiba x Propriá, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Com informações e foto da FSF