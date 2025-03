AMÉRICA DE PROPRIÁ, DORENSE, ITABAIANA, LAGARTO E GUARANY VENCEM NA 9ª RODADA DO SERGIPÃO

A fase inicial do Campeonato Sergipano da Série A1, foi encerrada neste sábado (01) com todos os cinco jogos no mesmo horário. A 9ª e última rodada definiu a sequência dos clubes classificados e o segundo clube rebaixado para Série A2 de 2025.

Os jogos da rodada foram realizados na capital e no interior do estado. No município de Lagarto, o time da casa venceu o Falcon por 3 a 0. Os gols do Lagarto foram de Arthur (contra), Rômulo e Naylhor. Na cidade de Porto da Folha, o Guarany venceu o Carmópolis por 2 a 1. Os gols do galo do sertão foram de João Marcos e Alenderson. E Brendon diminuiu o placar.

Em Itabaiana, o tricolor derrotou o Barra por 4 a 2. Os gols do Itabaiana foram de Jackson, Luis Fernando, Carlos Coppetti e Kesley. E o atacante Roni marcou duas vezes para os visitantes. Em Nossa Senhora das Dores, o Dorense venceu o Confiança por 2 a 1. Os gols do time colorado foram de Mano e Jhon Jhon. E o atacante Neto marcou para o Confiança.

E em Aracaju, o Sergipe perdeu para o América de Propriá. O gol do tricolor da ribeirinha foi de Henrique. Acompanhe a classificação com os resultados da última rodada do Sergipão SuperBet:

1) Confiança 20 pontos

2) Itabaiana 19 pontos

3) Lagarto 17 pontos

4) América de Propriá 15 pontos

5) Guarany 13 pontos

6) Falcon 12 pontos

7) Sergipe 11 pontos

8) Dorense 08 pontos

9) Barra 07 pontos

10) Carmópolis 03 pontos

Com os resultados da rodada, a equipe do Barra está rebaixada para a Série A2 de 2025. E com a classificação da fase inicial definida, acompanhe os confrontos da segunda fase do Sergipão SuperBet:

Itabaiana x Sergipe

Lagarto x Falcon

América de Propriá x Guarany

Em breve, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar os horários e locais dos confrontos da segunda fase do estadual.

Ascom FSF – Foto: Dandara Prado/ ADC