AMÉRICA DE PROPRIÁ, FALCON, GUARANY E SERGIPE VENCEM NA 7ª RODADA CAMPEONATO SERGIPANO SUB-20 DA SÉRIE A1

O fim de semana foi de conclusão da 7ª rodada do Campeonato Sergipano da SUB-20 da Série A1. Os duelos aconteceram na capital e interior do estado. O destaque que as redes balançaram diversas vezes, ao todo foram 27 gols marcados na rodada.

No sábado, as equipes do América de Propriá e Dorense entraram em campo no estádio Durval Feitosa, em Propriá. O time da casa venceu de goleada por 10 a 0. Os gols do América foram de Dudu (2x), Adson (2x), Fabrício (2x), Fladson, Weverton, Henrique e João Pedro.

No estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, o tricolor da Serra recebeu a equipe do Falcon. O duelo terminou com vitória do carcará por 3 a 2. Os gols do Falcon foram de Luan (contra), Bechran e Guilherme. E os gols do Itabaiana foram de Hernan Crespo.

E no domingo mais dois jogos fecharam a rodada. Pela manhã, o time do Sergipe venceu por 5 a 2, a equipe do Carmópolis, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros. Os gols do time colorado foram de Cebolinha (2x), Luan, Jamisson e João Pedro. Os atletas Guilherme e Edicarlos marcaram para o Carmópolis. E no período da tarde,

E concluindo os jogos, a equipe do Barra recebeu o Guarany, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros. Os garotos do galo do sertão venceram por 5 a 0. Os gols do Guarany foram de Reginaldo e Ricardo (4x).

Acompanhe a classificação com o encerramento da 7ª rodada do estadual:

1) Sergipe 18 pontos

2) América de Propriá 16 pontos

3) Falcon 16 pontos

4) Itabaiana 09 pontos

5) Confiança 08 pontos

6) Carmópolis 07 pontos

7) Barra 03 pontos

8) Guarany 03 pontos

9) Dorense 01 ponto

O estadual terá sequência na quarta-feira com os jogos válidos pela 8ª rodada do SUB-20 da Série A1. Confira os confrontos:

Quarta-feira (21/05)

15h – Guarany x Falcon, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

15h – Dorense x Barra, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra. das Dores

15h – Confiança x América de Propriá, estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju

15h – Itabaiana x Carmópolis, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Com informações e foto da FSF