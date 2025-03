AMÉRICA DE PROPRIÁ VENCE O TIME DO GUARANY POR 1 A 0 E AVANÇA PARA AS SEMIFINAIS DO SERGIPÃO 2025

A segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1, teve início na tarde desta quarta-feira (05), com a partida entre América de Propriá e Guarany. O duelo aconteceu no município de Propriá, no estádio Durval Feitosa, na região do baixo São Francisco.

Em uma partida muito equilibrada, a equipe da casa levou a melhor e venceu por 1 a 0. O único gol do jogo saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, o zagueiro Danilo Itaporanga marcou para o América de Propriá. Com a vitória, o tricolor avançou para as semifinais do estadual.

Texto e foto FSF foto