ANDRÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO DE SOUZA É NOMEADO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL PARA MANDATO DE QUATRO ANOS

André Maurício Conceição de Souza foi nomeado nesta quarta-feira, 7, pelo Ministério da Educação (MEC) como reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para um mandato de quatro anos. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Também assume, definitivamente, o cargo de vice-reitora Silvana Aparecida Bretas.

O novo reitor venceu a consulta pública realizada pela UFS em outubro de 2024 e liderou a lista tríplice elaborada pelo Colégio Especial Eleitoral que foi encaminhada para o MEC. Enquanto um trâmite administrativo para a nomeação definitiva não era concluído, o professor foi nomeado para exercer a função de modo temporário.

O novo reitor da UFS possui graduação em Física pela universidade, com mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e pós-doutorados na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, e na University of Central Florida, nos Estados Unidos. André Maurício Conceição de Souza é professor titular, foi vice-reitor, diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) e presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.

Já a vice-reitora é pedagoga pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora titular da UFS, onde já foi diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas, vice-coordenadora do curso de pós-graduação da Escola de Gestores, diretora do Departamento de Apoio Pedagógico e chefe do Departamento de Educação.

Ascom UFS – Foto: Elisa Lemos