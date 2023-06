Aperipê TV, emissora oficial do São João de Sergipe, tem feito um trabalho gigante para cobrir os festejos em todo Estado

A Emissora Oficial do São João”, com esse slogan oficial, a Aperipê-TV tem sido a maior atração da comunicação televisiva durante os festejos juninos.

Contando com uma equipe de aproximadamente 50 profissionais envolvendo jornalistas, radialistas, cinegrafistas, técnicos, operadores, produtores, motoristas, e outros, o Sistema Aperipê de Comunicação, que conta também com a Aperipê FM, está cobrindo e transmitindo os festejos juninos do estado desde o dia 30 de junho.

Montando o seu estúdio de externa dentro de um ônibus na orla de Atalaia, a Aperipê faz do “Arraiá do Povo” o seu quartel-general. É de lá, que apresentadores âncoras transmitem por seis e até sete horas diárias o maior São João de todos os tempos já organizado pelo governo do Estado.

Rua de São João, Centro de Criatividade, Gonzagão, São João da Praça, Areia Branca, Estância, Forró do Vidam e outros pontos de eventos são mostrados diariamente. O show de transmissão permanece até o dia 31.