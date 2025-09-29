APOIADA PELA SEJESP, LUTADORA DE 10 ANOS CONQUISTA DOIS OUROS EM COMPETIÇÃO NACIONAL DE JIU-JITSU

A lutadora Marina Menezes de 10 anos conquistou duas medalhas de ouro no Brasil Cup de Jiu-Jitsu Tour, realizado neste domingo,28, em Aracaju. Ela subiu ao pódio em duas categorias: até 44 kg com kimono e até 40 kg sem kimono, aumentando a galeria de troféus na modalidade.

Ainda esta semana, viaja para o Paraná e representa Aracaju no Curitiba Spring Kids, um dos maiores eventos da modalidade no Brasil.

Nascida na capital sergipana, Marina é conhecida no esporte como Mama Marrenta pelo estilo sério quando entra no tatame. Apesar da pouca idade, possui conquistas nacionais e estaduais e desponta como um grande talento nacional da modalidade.

Marina iniciou há menos de 2 anos no jiu-jitsu por recomendações médias para reduzir o peso. Em pouco tempo, emagreceu e empilhou uma série de triunfos no tatame.

Durante o Brasil Cup Tour neste fim de semana, a lutadora disse que as duas medalhas de ouro foram frutos de muito treino e dedicação nos últimos meses. Ela também agradeceu ao apoio da Sejesp. “Estou muito feliz neste momento. Ganhei duas vezes uma competição que reuniu vários estados do país e a vitória dentro de casa e diante dos amigos e familiares foi ainda melhor”, comentou.

A etapa de Aracaju do Brasil Cup de Jiu-Jitsu aconteceu no ginásio Constâncio Vieira com a presença de 1.200 lutadores de vários estados do país e contou com o apoio logístico da Prefeitura de Aracaju por intermédio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). “Fiz questão de prestigiar o evento no ginásio Constâncio Vieira na capital. Muitas famílias reunidas e o melhor: o esporte praticado de forma democrática por atletas de várias faixas etárias. A prova de que o jiu-jitsu conquistou os brasileiros em todos do país”, contou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

O gestor está entusiasmado com a participação dos atletas aracajuanos em várias competições nacionais. Ele projeta novas conquistas e torce para um bom desempenho de Marina Menezes em Curitiba. “Que esta viagem possa contribuir com o crescimento pessoal e profissional da atleta”, enfatizou.

Texto e foto ascom Sejesp