APÓS ACORDO COM CLASSE MÉDICA, ATENDIMENTO NA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA FUNCIONA NORMALMENTE

A Maternidade Lourdes Nogueira voltou a funcionar normalmente nesta sexta-feira (17), após acordo com classe médica, segundo informações passadas pelo diretor-técnico da unidade de saúde, Mauro Bezerra.

Mauro disse que “nós sensibilizamos a classe médica e a situação foi normalizada”.

A empresa Auris, que presta serviços médicos na unidade, havia informado na manhã de hoje, que os serviços eletivos estariam suspensos e que a unidade atenderia apenas casos de urgência e emergência.

Ainda nesta manhã, a prefeitura de Aracaju divulgou uma nota informando que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está empenhada e reunindo esforços para garantir o pagamento dos salários dos profissionais que atuam na Maternidade Lourdes Nogueira.

A nota diz ainda que “a Secretaria ressalta que uma auditoria está sendo realizada no contrato celebrado com o INTS, contrato este com montante global de aproximadamente R$ 414 milhões. Vale ressaltar que a dívida existente hoje se arrasta desde o segundo semestre do ano passado, período em que o município era administrado pelo então prefeito Edvaldo Nogueira. A gestão municipal pontua que os esforços em torno da solução desta problemática possui, principalmente, a finalidade de não causar desassistência à população aracajuana”.