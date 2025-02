ARACAJU ANUNCIA CONTRATO EMERGENCIAL COM NOVA EMPRESA PARA GESTÃO DO HOSPITAL NESTOR PIVA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou nesta sexta-feira (31), que realizou a contratação emergencial da nova empresa que será responsável pela gestão do Hospital Municipal Nestor Piva.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que concluiu o processo de contratação emergencial da empresa que será responsável pela gestão do Hospital Nestor Piva. O Instituto de Gestão e Cidadania- IGC, passará a gerir a unidade em virtude do encerramento do contrato com o Centro Médico do Trabalhador.

A SMS, junto com ambas as equipes ,coordenará todo o processo de transição para garantir que não haja prejuízo no atendimento da população. A primeira reunião ocorreu na tarde de hoje, na sede da Secretaria.

A nota concluiu afirmando que “a SMS reafirma seu compromisso em garantir um atendimento digno aos usuários, com uma política de austeridade e redução de custos, uma vez que o novo contrato representa uma economia anual de R$ 5.484.565,80.