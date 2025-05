ARACAJU FORTALECE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM REFORÇO DE 115 PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DA CAPITAL

Como parte das ações para qualificar e ampliar o atendimento à população, a Prefeitura de Aracaju convocou 255 aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2023. Desse total, 131 foram habilitados para atuar na rede municipal, sendo que 115 já estão em plena atividade nas unidades de saúde da capital.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), busca garantir mais dignidade e acolhimento aos aracajuanos, com reforço em áreas essenciais como enfermagem, odontologia, farmácia, fisioterapia, medicina, psicologia, entre outras. Esses profissionais estão sendo alocados em Unidades de Saúde da Família, no Hospital Fernando Franco, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e em setores estratégicos da atenção primária e especializada.

“Nós convocamos 255 profissionais, mas apenas 131 foram habilitados conforme as exigências do edital. Desses, seis desistiram, mas 115 já estão atuando na rede e ainda há dez que já assinaram contrato e vão iniciar as atividades no dia 2 de junho”, explica Alyne Almeida, diretora administrativa da SMS. Segundo ela, já está em andamento a preparação de um novo edital para convocação de mais 130 profissionais da lista de aprovados.

Entre os que já reforçam a rede, estão 12 atendentes de estabelecimento de saúde, 27 enfermeiros, 59 técnicos de enfermagem, sete farmacêuticos, cinco profissionais de educação física, três redutores de danos e dois dentistas. “A presença desses novos colaboradores contribui diretamente para reduzir filas, otimizar o funcionamento das unidades e fortalecer o cuidado integral à saúde da população”, ressaltou Alyne.

Com a incorporação desses profissionais, a SMS amplia a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, com mais agilidade nos serviços, maior cobertura assistencial e melhor resolutividade dos casos.

Foto ascom SMS