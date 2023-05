Aracaju inicia neste sábado a ampliação da vacinação contra a gripe para pessoas acima de seis meses

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (12), a ampliação da vacinação contra a gripe. A partir da próxima segunda-feira (15), toda a população acima de 6 meses pode receber a dose.

Em Sergipe são mais de 780 mil pessoas que fazem parte do público-alvo de imunização contra o vírus da Influenza. A meta é vacinar pelo menos 90%. No entanto, somente cerca de 35% desse público se vacinou.

Aracaju inicia neste sábado (13), a ampliação da vacinação contra a gripe para pessoas acima de seis meses. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde. Os imunizantes vão estar disponíveis nos shoppings da capital, das 10h às 16h. A partir da próxima segunda-feira, os imunizantes serão disponibilizados em todas as unidades de saúde da capital.

O objetivo, segundo a pasta, é expandir a cobertura vacinal contra a doença antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar. Até o momento, 21 milhões de pessoas foram imunizadas – 30% do grupo prioritário.