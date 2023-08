Aracaju iniciará cronograma de vacinação nas escolas da rede estadual nesta segunda-feira, dia 14

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciará nesta segunda-feira (14), o cronograma de vacinação em 77 escolas estaduais localizadas na capital sergipana, com imunizantes contra covid-19 e demais vacinas.

O calendário da vacinação foi estabelecido em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), através do Programa Saúde na Escola (PSE), e seguirá até o dia 20 de outubro.

De acordo com a coordenadora do PSE da SMS, Aline Guimarães, a imunização nas escolas faz parte das estratégias da Prefeitura de Aracaju para ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização dos cartões de vacina, facilitando ainda mais o acesso para as pessoas da comunidade escolar.

“Com isso, levamos o imunizante até os alunos, de forma segura, facilitando para os pais ou responsáveis. Para esta vacinação, é necessário o termo de autorização assinado pelo responsável, cartão de vacina e documento da criança. Já funcionários, pais e professores, para receber as vacinas, devem apresentar documento de identificação e cartão de vacina”, explica Aline.

Cronograma de vacinação

O cronograma será iniciado na Escola Estadual Leite Neto, no bairro Grageru. Na terça-feira, 15, será a vez do Colégio Estadual Leandro Maciel, bairro Ponto Novo. Já na quarta, 16, o serviço chega a Escola Estadual Professor Manoel Franco Freire, no bairro Jabotiana, e Escola Estadual embaixador Bilac Pinto, no bairro Ponto Novo. Na quinta-feira, 17, será a vez da Escola Estadual Monteiro Lobato, no Distrito Industrial e no Conservatório de Música de Sergipe, no bairro Centro. A programação da semana será encerrada na sexta-feira, 18, no Colégio Estadual Professor Gonçalo Rolemberg leite, no bairro Grageru.

Com informações e foto da SMS