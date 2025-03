ARACAJU RECEBE SIMPÓSIO SERGIPANO DE URO-ONCOLOGIA COM DEBATES SOBRE AVANÇOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER

Nos dias 21 e 22 de março, Aracaju será palco do 2º Simpósio Sergipano de Uro-Oncologia, um evento que reunirá especialistas de diversas áreas da saúde para discutir avanços no diagnóstico e tratamento do câncer urológico. A programação ocorrerá no período da tarde no primeiro dia (das 13h às 19h) e pela manhã no segundo (das 8h às 12h30).

O simpósio é promovido pela Clinradi em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Sergipe (SBU-SE).

Temas e programação

O evento será dividido em quatro módulos, cada um abordando um tipo de câncer e suas abordagens terapêuticas:

✔ Câncer de bexiga

✔ Câncer renal

✔ Câncer de próstata

✔ Qualidade de vida e atualizações diversas

Além de discutir novos métodos de diagnóstico e tratamentos clínicos e cirúrgicos, o simpósio trará um olhar especial sobre a qualidade de vida dos pacientes. Serão debatidas estratégias para minimizar os efeitos colaterais dos tratamentos e melhorar o bem-estar dos pacientes durante e após a terapia oncológica.

Quem pode participar e como se inscrever?

O simpósio é voltado para médicos urologistas, oncologistas, radiologistas, radioterapeutas, além de residentes das áreas clínica e cirúrgica. As inscrições já estão abertas e possuem uma taxa de R$ 150,00.

As inscrições podem ser feitas através do site:

www.uroonco-se.com.br

O 2º Simpósio Sergipano de Uro-Oncologia surge como um marco para a atualização profissional no estado, trazendo os mais recentes avanços da área e promovendo o intercâmbio de conhecimento entre especialistas.

“A primeira edição do evento, realizada no ano passado, foi um grande sucesso, proporcionando discussões aprofundadas sobre casos clínicos reais, troca de experiências e atualização sobre novas tecnologias. Este ano, a organização promete um evento ainda mais dinâmico e enriquecedor, consolidando Sergipe como um estado de referência na área de Uro-Oncologia”, afirma Dr. Lucas Santana, urologista – fellowship em uro-oncologia e um dos organizadores do evento.

A Uro-Oncologia em Sergipe

Nos últimos anos, a Uro Oncologia tem se desenvolvido de forma significativa no estado. Profissionais altamente qualificados, acesso a tecnologia de ponta e a constante evolução dos tratamentos têm permitido que Sergipe ofereça aos pacientes um atendimento de excelência, comparável aos grandes centros do país.

O simpósio, além de atualizar os profissionais, reafirma que Sergipe está na vanguarda do tratamento oncológico, oferecendo qualidade e inovação no atendimento aos pacientes.

O evento tem o simpósio satélite realizado pela Merck, o patrocínio é da Janssen, Astellas, AstraZeneca e Hospital Primavera. O apoio é da Tadmedical, a realização é da Clinradi e Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Sergipe (SBU-SE) A organização é da Lumio Eventos.

