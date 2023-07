Aracaju registra queda de 40% em atendimentos a pacientes com síndromes gripais, diz secretaria de saúde

A partir da avaliação dos números de atendimentos a pacientes com síndromes gripais na rede municipal, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), identificou uma queda acentuada em comparação com igual período de 2022. No primeiro semestre deste ano, foram realizados 40.871 atendimentos para síndromes gripais, e no mesmo período do ano passado, 67.906, uma redução de 39,81%.

“Mesmo com um cenário mais estável da doença em Aracaju e com a queda no número de atendimentos, a equipe da SMS continua monitorando os casos e assegurando atendimento à população que necessita do serviço. Na rede municipal, os atendimentos são ofertadas nas 45 Unidades Básicas de Saúde [UBSs], e entre estas 17 são de referência e 11 UBSs possuem horário estendido. E temos também o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, que atende crianças e adultos”, explica a diretora de Atenção à Saúde da SMS, Janaina Cavalcante.

Atendimentos a síndromes gripais

As 17 UBSs de referências são: Osvaldo Leite (Santa Maria), Carlos Fernandes (Lamarão), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Anália Pina (Tamandaré) e João Bezerra (Mosqueiro), funcionando das 7h às 17h; e a UBS José Augusto Barreto (Japãozinho), das 7h às 16h.

Têm horário estendido outras 11 Unidades, funcionando das 7h às 19h, que são: Augusto Franco (Farolândia), Geraldo Magela (São Conrado), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Manoel de Souza (Jabotiana), Cândida Alves (Santo Antônio), Dona Jovem (Industrial), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Francisco Fonseca (18 do Forte), José Calumby (Jardim Centenário), José Machado (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Além das UBSs, o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal funciona das 7h às 19h, de domingo a domingo. A unidade está localizada na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, no bairro Coroa do Meio. O gripário é referência em acolhimento a pacientes com sintomas gripais e funciona como serviço porta aberta atendendo todas as pessoas. A unidade dispõe de salas de triagem e observação, farmácia, consulta médica e testagem para detecção da covid-19.

A diretora Janaina Cavalcante destaca a importância da avaliação e triagem. “Todas as UBSs e o Centro atendem casos de sintomas gripais de baixa e média complexidade. É indispensável apresentar um documento oficial com foto e a carteira do SUS em qualquer das unidades mencionadas. Somente os casos graves devem ser levados para os hospitais”, enfatiza.

