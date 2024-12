ARACAJU TERÁ PRIMEIRO CURSO PREPARATÓRIO EXCLUSIVO PARA QUEM PRETENDE INGRESSAR NO CURSO DE MEDICINA

Em um cenário de alta competitividade para o ingresso no vestibular de Medicina, Aracaju vai ganhar um novo curso preparatório voltado, exclusivamente, para candidatos a essa graduação. Com uma infraestrutura de alto padrão, a unidade do PasseiMed!, localizada no bairro Salgado Filho, promete transformar a forma como os estudantes se preparam para exames desafiadores, a exemplo do Enem e vestibulares.

Segundo o professor e fundador da PasseiMed!, Rafael Souza, a proposta é oferecer um ensino intensivo e altamente especializado, focado nas particularidades exigidas também em processos seletivos das principais faculdades de medicina do Brasil. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente ideal para o aprendizado a partir de instalações que aliam tecnologia avançada e conforto. Todo o conteúdo, metodologia e acompanhamento são direcionados para atender às exigências desse grande desafio, garantindo uma preparação diferenciada e altamente especializada para quem sonha em conquistar uma vaga no curso mais disputado do país”, explica.

Durante as aulas, cada aluno terá à disposição um iPad para acesso aos conteúdos, exercícios e ferramentas digitais que potencializam a preparação para Medicina. Outro diferencial são as turmas reduzidas, com no máximo 30 alunos, que permitem uma experiência de aprendizado personalizada. No PasseiMed!, os simulados presenciais com correção pelo método TRI (o mesmo utilizado no Enem), e o Cadernão com dicas e exercícios, contribuem ainda mais para a avaliação de desempenho individual.

“Além disso, contamos com a melhor equipe de professores, especialistas nas provas do Enem e nos principais vestibulares do país. Com experiência e conhecimento aprofundado, eles dominam as estratégias e conteúdos necessários para levar à aprovação que marca o início de uma jornada em busca do sonho de se tornar médico”, enfatiza o coordenador.

As matrículas para 2025 têm início no dia 16 de dezembro e podem ser efetuadas através do site https://presencial.passeimed.com.br/ ou no sede do curso na rua Fenelon Santos, 172, no Salgado Filho. Já as aulas presenciais começam dia 27 de janeiro.

Estrutura de alto padrão

O primeiro empreendimento no estado da PasseiMed! conta com um auditório totalmente equipado e moderno, garantindo aulas dinâmicas para maximizar o aprendizado e proporcionar a melhor experiência educacional. Nas salas Foco projetadas para grupos de até 10 pessoas, os alunos podem realizar atividades complementares, bem como estudos em equipe.

“Outra novidade é o nosso Hub de Estudos. Um espaço colaborativo que promove a interação e troca de conhecimento entre os alunos. No Lounge será possível aguardar o início das aulas com conforto numa área de design moderno e acolhedor. Já no Espaço Zen, dedicado ao descanso e relaxamento, o aluno irá dispor do local ideal para equilibrar e renovar as energias necessárias para alcançar grandes conquistas”, detalha o professor Rafael.

PasseiMed!

A história da PasseiMED! começa no final de 2022, quando quatro professores Janaína Gentil (Biologia), Edmilson Neto (Química), Rafael Souza (Física), Rígel Rabelo (Matemática) e Grazi Correia (Redação) uniram suas experiências de mais de uma década de preparação para ENEM e Vestibulares para solucionar um problema recorrente sinalizado por diversos alunos durante a jornada do pré-vestibulando: o tempo.

Devido ao grande número de conteúdos no Ensino Médio, aliado à concorrência cada vez maior e mais qualificada na preparação para entrar em uma vaga de Medicina, uma plataforma de ensino foi desenvolvida para que o aluno tenha acesso a conteúdos onde e quando quiser. Assim, os recursos digitais podem ser utilizados em seu potencial máximo, dinamizando o aprendizado e adaptando-o à rotina diferenciada de cada um.

A PasseiMED! tem seu método exclusivo, o MAP!: Método de Aprendizagem PasseiMED!. Nele, você vai entender que no estudo existem prioridades, ordenamento e conseguirá identificar exatamente o que estudar, como estudar, como atacar as provas e suas questões. “E por fim, a plataforma conta com Material Didático Exclusivo, além de videoaulas, correção de redação, guia de atualidades e até um suporte psicológico. Tudo pensado de maneira estratégica para otimizar seus estudos e acelerar seus passos na corrida rumo à aprovação. Mais de 80 mil estudantes já utilizaram e aprovaram nosso método”, concluiu o coordenador Rafael.

No fim de 2024, o grupo PasseiMED! dá um novo passo: sua primeira sede presencial, que será o local do primeiro curso preparatório para ENEM e Vestibulares de Sergipe voltado exclusivamente para Medicina. Agora, a expertise e credibilidade do melhor cursinho online do Brasil, estará disponível também presencialmente em Aracaju.

