ARENA BATISTÃO RECEBE A FINAL DA SUPERCOPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 1º, EM ARACAJU

A Arena Batistão, em Aracaju, receberá neste sábado, 1º, a final da Supercopa Serigy de Futebol Amador, reunindo emoção, talento e o sonho de dezenas de atletas que terão a oportunidade de jogar no principal estádio de Sergipe.

Às 16h, no masculino, Rosário do Catete enfrenta Capela, e às 17h30, no feminino, a final será entre Aracaju e Pedrinhas, encerrando com grande celebração a maior competição estadual de futebol amador.

Com gramado em excelentes condições e estrutura digna de grandes competições, a Arena Batistão proporciona um espetáculo dentro e fora de campo. Novas estruturas foram instaladas para oferecer mais conforto e segurança aos participantes, além de bancos de reservas modernos e adequados aos padrões de competições oficiais, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), com a valorização do esporte amador e o bem-estar dos atletas.

A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou a importância do Batistão como espaço democrático e símbolo do incentivo ao esporte sergipano. “O Batistão é um patrimônio, e abrir suas portas para o futebol amador é uma forma de valorizar quem faz o esporte acontecer nas comunidades. Muitos desses atletas nunca tinham tido a chance de jogar em um estádio como este, e hoje viveram um momento inesquecível. É uma experiência que motiva e fortalece o futebol de base e o lazer em todo o estado”, afirmou.

Os times e atletas terão mais motivos para celebrar: levam para casa o título de campeões e a premiação total, que ultrapassa os R$ 200 mil, valorizando o talento e o esforço dos participantes. Os campeões regionais, tanto no feminino quanto no masculino, receberão R$ 5 mil cada. Já na Supercopa, o prêmio é ainda mais expressivo: R$ 50 mil para os campeões e R$ 25 mil para os vice-campeões de ambas as categorias. O terceiro lugar também será recompensado, com R$ 5 mil.

Além dos troféus e medalhas, haverá premiações individuais, no valor de R$ 1 mil cada, para os destaques da competição: Melhor Jogadora e Jogador, Melhor Goleira e Goleiro, Melhor Treinador (feminino e masculino), Artilheira e Artilheiro, e Destaque Jovem (feminino e masculino).

A Copa Serigy de Futebol Amador celebra o esporte, a integração das comunidades e o incentivo aos talentos locais, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento do futebol de base e amador em todo o estado.

Sobre a Copa Serigy

A Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese). O evento também foi possível graças a emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, apoio já garantido também para a próxima edição em 2026.

Em sua primeira edição em 2025, o torneio mobilizou 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição foi realizada em 24 cidades-sede, com 154 partidas ao total. Um marco desta edição foi a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado.

A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

Foto: Igor Matias