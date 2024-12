ARENA BATISTÃO RECEBE FLAMENGO X BOAVISTA EM GRANDE EVENTO ESPORTIVO NO MÊS DE JANEIRO, EM ARACAJU

A Arena Batistão será palco de uma grande festa do futebol em janeiro de 2025. O principal palco esportivo do estado irá receber o jogo entre Flamengo e Boavista, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida ainda não teve data oficialmente confirmada, podendo ocorrer nos dias 11 ou 12 de janeiro. A definição final está sendo alinhada entre os organizadores e as equipes envolvidas, e será comunicada em breve.

Desta forma, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) pede que os torcedores fiquem atentos aos canais oficiais para atualizações sobre o evento, que promete movimentar a capital sergipana e atrair torcedores de diversas regiões, reforçando a importância da Arena Batistão como centro de grandes espetáculos esportivos. A partida marca o início da temporada para as duas equipes, que utilizarão o confronto como parte de sua preparação para as competições oficiais de 2025.

Ingressos e informações

Os ingressos para o jogo estarão disponíveis para compra nos pontos de venda autorizados e através de plataformas online. Informações adicionais sobre preços, horários de abertura dos portões e orientações de segurança serão divulgadas em breve pelos organizadores.

Estrutura e segurança

A Arena Batistão contará com uma estrutura especial para receber o público, garantindo conforto, segurança e acessibilidade a todos os torcedores. O estádio, que já sediou importantes partidas ao longo de sua história, reforça sua posição como um dos principais espaços esportivos do Nordeste.

Em fevereiro de 2024, a Arena Batistão recebeu o confronto entre Flamengo e Bangu, também pelo Campeonato Carioca, que lotou o estádio com um público de 15 mil torcedores. O evento foi marcado pelo clima de festa e tranquilidade, consolidando a imagem do Batistão como um espaço de entretenimento seguro e bem estruturado.

Para o duelo entre Flamengo e Boavista, a expectativa é repetir esse sucesso de público e de paz, proporcionando uma experiência inesquecível aos torcedores e fortalecendo o calendário esportivo do estado.

Foto: Igor Matias