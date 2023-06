 Arraiá do Povo tem Plano de Segurança e Saúde para assegurar tranquilidade para os 31 dias de forró

Os 31 dias de forró do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, começam nesta quinta-feira, 1º, às 18h, com o show do sergipano Erivaldo de Carira, no palco Rogério. Na sequência, Mastruz Com Leite e Dorgival Dantas assumem a noite. Além das atrações do palco principal da Arena de Shows, haverá ainda apresentação de quadrilhas e trios pés de serra na Vila do Forró, área externa do Arraiá. Para assegurar que o público curta a festa sem sobressaltos, o Governo do Estado coloca em ação o Plano de Contingência da Saúde e Segurança preparado para os festejos juninos.

O planejamento se refere à atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), bem como sobre o atendimento da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), durante os dias de festa.

O Samu 192 Sergipe montará um posto médico avançado no Arraiá do Povo, com um leito de estabilização e seis de observação. Além da Orla, o suporte estará de prontidão no Arrastapé do 18, bairro 18 do Forte, com um posto para primeiro atendimento com três leitos de observação. Ao todo, o Samu 192 Sergipe dispõe de 49 Viaturas de suporte básico, 58 Motolâncias, além de 380 profissionais que estarão envolvidos no evento.

Sobre o plano de contingência do Huse, foi criada uma sala para atendimento exclusivo aos queimados. Em casos de queimadura, a orientação é resfriar o local com água corrente, retirar roupas ou produtos que estiverem sobre a pele queimada e envolver o local com pano seco e limpo. Também é importante não utilizar produtos caseiros e levar imediatamente a pessoa ao hospital.

Segurança

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) delimitou o planejamento estratégico para as festividades juninas, em especial o Arraiá do Povo, que acontece entre os dias 1º de junho e 1º de julho, na Orla da Atalaia. O planejamento tem como objetivo garantir a segurança de sergipanos e turistas em uma das mais tradicionais festas do período junino de Sergipe.

As festividades do Arraiá do Povo contarão com a segurança além da Polícia Militar, com o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), na própria Orla. Também haverá o apoio de outras unidades, como Radiopatrulha e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) e, em alguns pontos, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), além do apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Polícia Civil atuará com a Delegacia de Turismo (Detur) no local do evento, para registros de ocorrência. Na Detur estarão disponíveis equipes de agentes, escrivães e delegados.

