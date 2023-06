Atlético Gloriense, Estanciano Itabaiana, Lagarto vencem na 5ª rodada do campeonato SUB-20 da Série A1

A 5ª e última rodada da 1° fase do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, foi finalizada na tarde deste domingo (04). Duas partidas marcaram o encerramento da fase no interior do estado.

No alto sertão sergipano, a equipe do Atlético Gloriense venceu por 2 a 0, o Falcon. Os gols do touro foram marcados por Arthur e Robert.

No município de Estância, no estádio Augusto Franco, o Estanciano venceu a equipe do Freipaulistano por 1 a 0. O gol do canarinho do Piauitinga foi marcado pelo meia Nathan.

A rodada teve início na tarde do último sábado (03/06), na cidade de Telha, o time do América de Propriá perdeu para o Lagarto por 5 a 0. Os gols do alviverde foram de Kauan, Everton, João Cleiton e Luan.

No município de Nossa Senhora das Dores, a equipe do Dorense recebeu o Itabaiana, no estádio Ariston Azevedo. O tricolor serrano venceu por 2 a 0, com gols de Cauã e Miguel.

Veja a classificação final com o encerramento da 1° fase do estadual:

Grupo A

1) Lagarto 08 pontos

2) Itabaiana 08 pontos

3) Confiança 05 pontos

4) Dorense 04 pontos

5) América de Propriá 01 ponto

Grupo B

1) Atlético Gloriense 10 pontos

2) Sergipe 07 pontos

3) Falcon 05 pontos

4) Estanciano 04 pontos

5) Freipaulistano 01 ponto

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar em breve os confrontos e detalhes da segunda fase da competição.

Com informações e foto FSF