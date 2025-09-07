BAHIA GOLEIA CONFIANÇA POR 5 A 0, MAS DRAGÃO FAZ HISTÓRIA AO DISPUTAR FINAL DO COPA DO NE APÓS MAIS DE 5 DÉCADAS

O Confiança pode não ter conquistado a taça, mas escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história ao chegar à final da Copa do Nordeste 2025. Na tarde deste sábado, pela partida de volta, o Dragão foi superado pelo Bahia por 5 a 0 na Arena Fonte Nova, resultado que somado ao 4 a 1 do jogo de ida definiu o placar agregado em 9 a 1 para o Tricolor. Mesmo diante de um Bahia milionário, de elenco vasto e técnico renomado, o time sergipano mostrou organização, garra e conseguiu um feito histórico: depois de muitos anos, um clube de Sergipe voltou a disputar a final da competição mais importante do futebol nordestino, algo que não acontecia desde que o Itabaiana conquistou o título em 1971.

A campanha do heroico Dragão

Desde a fase de grupos, o Confiança deixou claro que queria ir além. Superou adversários de maior investimento, venceu jogos decisivos como visitante e mostrou que o fator coletivo pode superar limitações financeiras. A equipe conseguiu encaixar um padrão de jogo competitivo, equilibrando segurança defensiva com transições rápidas, o que garantiu o avanço até o mata-mata.

Na semifinal, o Dragão fez história ao eliminar um adversário tradicional, mostrando personalidade e sangue frio em um sistema de disputa de alto nível. A classificação foi celebrada não apenas em Aracaju, mas em todo Sergipe, que voltou a ver um de seus representantes chegar até a grande decisão do Nordestão depois de décadas.

A final contra o gigante Bahia

Na decisão, o sonho encontrou um dos maiores desafios possíveis: o Bahia, dono da maior folha salarial da região, tradição de títulos e o apoio de uma Fonte Nova lotada. No primeiro jogo, mesmo com a derrota por 4 a 1, o Confiança deixou sua marca ao balançar as redes e sonhar em fazer frente no segundo confronto.

No entanto, na volta, o Bahia mostrou sua superioridade e venceu por 5 a 0, somando 9 a 1 no agregado. Apesar da goleada, o Confiança saiu de campo aplaudido por sua torcida, consciente de que chegou até ali contra todos os prognósticos.

Feito histórico e reconhecimento

O vice-campeonato da Copa do Nordeste projetou o nome do Confiança em cenário nacional. Jogadores valorizados, experiência adquirida e vitrine para futuros desafios fazem parte do legado desta campanha. Além disso, o feito consolidou o Dragão como uma das forças emergentes da região, mostrando que com planejamento é possível sonhar alto, mesmo sem o mesmo respaldo financeiro dos gigantes nordestinos.

O título não veio, mas o Confiança conquistou algo talvez ainda mais importante: respeito. A jornada de 2025 ficará marcada como um marco histórico do clube sergipano, uma prova de que a paixão e a superação podem levar além do imaginado.

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano – Foto: Luiz Neto