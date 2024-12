BEBÊ DE UM ANO QUE ESTAVA INTERNADO EM UTI DE HOSPITAL EM ARACAJU FICA FERIDO APÓS O TETO DESABAR 

Uma criança de um ano ficou ferido nesse domingo (01) após teto de uma sala da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração, cair, no Bairro São José, em Aracaju. A acompanhante que estava com ele não se feriu.

As informações passadas pela assessoria do Hospital são de que a criança estava internada na unidade e teve escoriações. Ele foi socorrida e levada para outra unidade.

A criança irá voltar para um apartamento do Hospital do Coração para retomar o tratamento.

O Hospital informou ainda que a área onde ocorreu o incidente foi isolada para reparos e a UTI deve voltar a funcionar em breve.

