BOTAFOGO-PB E CONFIANÇA EMPATAM EM 3 A 3 NO ALMEIDÃO E O SERGIPE PERDE POR 1 A 0 PARA O JACUIPENSE

Botafogo-PB e Confiança empataram em 3 a 3 neste sábado (13), no Estádio Almeidão, em jogo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro enquanto o Sergipe perdeu mais uma, desta vez para o Jacuipense.

Bruno Leite, Jô e Joãozinho marcaram para o Belo, enquanto Willians Santana, Hyuri e André Lima igualaram para o Dragão. O clube sergipano equiparou o marcador com um gol do meio de campo.

Com o resultado, o Dragão segue em 14º da Séria C do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. O próximo jogo da equipe azulina será na Arena Batistão, no próximo dia 22, contra o Ferroviário.

Na próxima partida, o Botafogo-PB segue jogando em casa, mas contra o São José. A partida é válida pela 5ª rodada da Série C e está marcada para a próxima quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Almeidão.

Sergipe e Jacuipense

No jogo de despedida do Sergipe em 2024, a derrota foi para o Jacuipense, 1 a 0 com gol marcado de cabeça por Matheus Cabral na etapa complementar, um resultado que faz piorar ainda mais a já pior campanha colorada desde esse novo formato da Série D. A vitória fez com que o Jacuipense ainda siga sonhando com a classificação.

Semana que vem, o Sergipe se despede da temporada jogando fora de casa contra o ASA, no domingo, dia 21/07. No mesmo dia, no Pituaçu, o Jacuipense recebe o Petrolina.

Foto ADC – com informações do GE