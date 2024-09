CAMPANHA DO BANESE CARD REVERTERÁ PARTE DAS VENDAS PARA A ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA ITABAIANA

Ação “Declare seu amor pelo Tremendão” acontecerá até 29/09 e destinará, para o time, 10% das receitas provenientes de vendas realizadas com o verdinho nas maquininhas da Mulvi Pay no município.

Em mais uma ação de incentivo e apoio ao esporte sergipano, o Grupo Banese criou a campanha “Declare seu amor pelo Tremendão”. Com a iniciativa, o Banese Card destinará 10% da receita arrecadada com as vendas do cartão de crédito nas maquininhas Mulvi Pay, realizadas no município, para a Associação Olímpica de Itabaiana. A ação é válida até o último jogo da série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, no dia 29 de setembro.

O projeto visa celebrar a classificação do Tremendão para a série C da competição em 2025, e estimular o time a conquistar o título da série D deste ano. O segundo jogo da semifinal do campeonato acontecerá neste domingo, 15, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Com um gol de vantagem marcado no jogo de ida, caso chancele a vitória neste domingo, o clube chegará a final do torneio.

Na capital do agreste sergipano, cerca de 1.200 estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços são parceiros Mulvi Pay. Dessa forma, o Banese Card soma forças e boas energias com os comerciantes, a torcida e a população itabaianense, para levar o Tremendão ainda mais longe.

Grupo Banese e o futebol sergipano

Além dessa ação do cartão genuinamente sergipano, o Itabaiana também é um dos times patrocinados pelo Banese. O Banco é maior apoiador do futebol profissional do estado, com investimento de R$ 2,4 milhões, este ano, nos 10 times participantes do Campeonato Sergipano de Futebol. O patrocínio tem como objetivo fomentar o esporte no estado e ajudar os clubes a terem tranquilidade para realizar o planejamento, financeiro e técnico, e trabalhar para alcançar patamares mais altos.

De volta à série C

E o apoio do Grupo Banese foi um dos fatores que ajudaram o Tremendão da Serra a voltar para a série C do Campeonato Brasileiro, após 20 anos na Série D. O time fez uma excelente campanha em 2024, e ainda pode finalizar o mês de setembro como campeão da Série D.

Em fevereiro deste ano, quando do anúncio do patrocínio do Banese aos times de futebol, o diretor Administrativo do Itabaiana, André Luiz, afirmou que o apoio do banco dos sergipanos é crucial para que os compromissos assumidos sejam honrados dentro do prazo, e o trabalho sério que os clubes desempenham tivesse total sucesso.

Ascom Grupo Banese

Foto_Erick O’Hara