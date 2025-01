CAMPEONATO SERGIPANO 2025 TEM ÍNICIO NA ARENA BATISTÃO EM ARACAJU COM EMPATE ENTRE SERGIPE E BARRA

O Campeonato Sergipano de Futebol 2025 começou em grande estilo, impulsionado pelo maior investimento de todos os tempos no esporte local.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e do Banese, destinou R$ 3 milhões aos 10 clubes participantes, além de um aporte adicional de R$ 100 mil para o Juventude de Estância, único time feminino que disputará competições fora do estado este ano. A expectativa é que os clubes entreguem um futebol de qualidade, alinhado ao que o torcedor sergipano está acostumado a ver.

A partida de abertura foi realizada na Arena Batistão, neste sábado, 11, quando o Sergipe enfrentou o Barra, resultando no empate de 1×1. O Barra abriu o placar com um 1 a 0 no primeiro tempo. O gol foi marcado pelo jogador Thauã, camisa 8, aos 31 minutos. Já o Sergipe marcou aos 49 minutos do segundo tempo, com o gol de Lucas Straub, camisa 4.

A secretária estadual do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do investimento. “Estamos vivendo um momento histórico para o futebol sergipano. Este investimento não só fortalece os clubes, mas também cria oportunidades para jovens talentos locais. Acreditamos que o Sergipão 2025 será uma vitrine para o futebol limpo e competitivo”, disse.

Além estreia na capital, o campeonato também contou com partidas no interior do estado: Dorense e Falcon, em Nossa Senhora das Dores; Lagarto e América no Estádio Barretão, em Lagarto; Itabaiana e Carmópolis no Estádio Mendonção, em Itabaiana.

Novidades

O time da Barra dos Coqueiros é a grande novidade da competição, estreando no campeonato estadual. Fundada em 2014, a equipe participa pela primeira vez da primeira divisão do Campeonato Sergipano. Com a estreia, o município da Barra dos Coqueiros volta a ter um representante de destaque no futebol estadual, prometendo trazer emoção e orgulho para a torcida local.

“O primeiro tempo saímos com a vantagem de 1 a 0 e com um jogador a menos. A gente trabalhou muito essa semana para que acontecesse isso. A gente não contava com a expulsão, mas aconteceu. E tudo isso que vocês viram foi trabalhado durante essa semana inteira. A gente estudou bastante o Sergipe. Com um a menos, foi na superação, na vontade. A gente manteve a posse da bola, e isso foi fundamental. Estou muito satisfeito”, contou o técnico do time da Barra, Marcelo.

Expectativas

Na segunda-feira, dia 13, o atual campeão, o Confiança, enfrentará o Guarany na Arena Batistão. A torcida está ansiosa para ver o desempenho do time campeão, e o técnico do Confiança, Waguinho Dias, afirmou estar confiante no desempenho dos jogadores. “Estamos focados e prontos para defender nosso título. O apoio da torcida será fundamental para começarmos com o pé direito”.

O técnico do Itabaiana, Roberto Cavalo, também expressou otimismo na estreia do Sergipão 2025. À frente do time recém-promovido à Série C do Campeonato Brasileiro, Roberto Cavalo destacou o foco em manter o ritmo de crescimento. “Estamos no caminho certo. Nosso objetivo é consolidar o Itabaiana como uma força no cenário nacional. Sabemos que a Série C será desafiadora, mas temos um grupo comprometido e com qualidade para alcançar grandes resultados. A expectativa para 2025 é continuar evoluindo e, quem sabe, buscar uma nova ascensão”, afirmou.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, comentou sobre a expectativa para o nível técnico dos jogos. “A qualidade do futebol apresentado até agora mostra que os clubes estão bem preparados. O apoio financeiro está refletindo dentro de campo, e tenho certeza de que teremos um campeonato emocionante”.

Segurança

A segurança no estádio foi um dos pontos altos da estreia do Sergipão 2025. Com um esquema reforçado, a Polícia Militar e os seguranças privados garantiram um ambiente tranquilo, permitindo que muitas famílias comparecessem à Arena Batistão para apoiar seus times com tranquilidade. Nem mesmo a chuva, que caiu durante parte do jogo,conseguiu atrapalhar a festa nas arquibancadas. Pais, mães e crianças vibraram com cada lance, demonstrando que o futebol sergipano continua sendo uma paixão compartilhada por todas as gerações.

Entre as famílias presentes, Camila Morais, que foi ao estádio com o marido e as filhas, destacou a experiência positiva. “Foi maravilhoso estar aqui com a minha família. A segurança estava impecável e pudemos aproveitar o jogo sem preocupações. Anna Miranda e Maria Luísa adoraram a energia do estádio, e mesmo com a chuva, a diversão foi garantida”.

Entre os torcedores, o clima foi de entusiasmo. Sérgio Morais, torcedor do Sergipe, comentou sobre a partida. “Foi um jogo lindo, como o torcedor gosta. Ver nosso time com garra e qualidade foi emocionante”, comemorou.

Wilson Nunes, que levou a filha Helena pela segunda vez ao estádio, ressaltou a importância de cultivar a paixão pelo esporte local.

“É importante que nossos pequenos vivenciem essa paixão pelo futebol desde cedo. Hoje foi um dia especial para todos nós”.

Foto: Erick O’Hara