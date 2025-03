CAMPEONATO SERGIPANO: SMTT ORIENTA TORCIDA CHEGAR ATÉ ÀS 15H PARA EVITAR CONGESTIONAMENTOS DURANTE A FINAL

A 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju acontecerá no próximo sábado, 29, e por conta disso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) orienta os torcedores que irão acompanhar a final do Campeonato Sergipano a planejarem seus deslocamentos com antecedência.

O jogo entre Confiança e Itabaiana acontece às 16h30, na Arena Batistão, enquanto a tradicional Corrida Cidade de Aracaju terá início às 16h, tendo o seu da cidade de São Cristóvão até a Praça Fausto Cardoso, no Centro da capital.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, destaca que com os dois grandes eventos acontecendo simultaneamente, o trânsito na região deve sofrer impactos. “A gente reforça a importância de estratégias para evitar congestionamentos. A recomendação é que os torcedores cheguem cedo ao estádio, preferencialmente até as 15h, garantindo um deslocamento mais tranquilo. Após esse horário, recomendamos que utilizem rotas alternativas, como a avenida Tancredo Neves ou o binário da avenida Ivo do Prado, garantindo um deslocamento mais tranquilo e seguro”, afirmou.

A SMTT organizará uma operação especial para minimizar os impactos da corrida e da final do campeonato no trânsito. Agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos ao longo do percurso para realizar bloqueios, coordenar a operação ‘Pare e Siga’ e monitorar o fluxo de veículos. Além disso, a SMTT recomenda que motoristas que não precisem acessar a região do Batistão evitem passar pela área no horário do jogo.

Os condutores e pedestres devem estar atentos às sinalizações e às orientações dos agentes para garantir um trânsito seguro e organizado. A SMTT reforça a necessidade da colaboração de todos para que torcedores e participantes da corrida possam se deslocar com tranquilidade e segurança.

Com informações e foto da SMTT