CARRETAS DO AGORA TEM ESPECIALISTAS LEVAM EXAMES E DIAGNÓSTICO DE CÂNCER A MULHERES ATENDIDAS PELO SUS

O Governo do Brasil deu início, nesta sexta-feira (10), no município de Lagarto (SE), a atendimentos especializados em uma das carretas da saúde da mulher do Agora Tem Especialistas. A iniciativa do Ministério da Saúde é realizada neste Outubro Rosa com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Ao longo deste mês, cerca de 1,5 mil pacientes da rede pública do município, previamente agendadas, serão atendidas. A previsão é que sejam realizados cerca de 4,6 mil procedimentos, entre consultas, exames e biópsias.

“O Agora Tem Especialistas é mais que um programa. Ele representa a maior mobilização em defesa da saúde pública desde a pandemia. Hoje, iniciamos uma nova etapa com o lançamento das carretas que vão levar cuidado especializado até os lugares mais remotos do país, começando com foco na saúde das mulheres, que são prioridade da nossa gestão”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, que está como ministro em exercício.

Estruturada com equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais, a carreta que chega a Lagarto integra o total de 28 unidades móveis de saúde especializada, que, neste mês, ofertarão consultas, exames e biópsias para mais de 42,5 mil mulheres em regiões com vazios assistenciais em 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Neste Outubro Rosa, serão realizados cerca de 130 mil procedimentos.

“A chegada da carreta da saúde do programa Agora Tem Especialistas aqui no município de Lagarto é uma iniciativa muito fundamental para atender as moradoras da cidade e dos municípios da região, como Salgado, Simão Dias, Poço Verde, Riachão e Tobias Barreto. Durante esse mês teremos a oportunidade de ofertar cerca de 800 atendimentos, incluindo consultas, procedimentos ginecológicos e exames como colposcopias e mamografias, que são fundamentais para a prevenção do câncer de mama e de colo do útero”, reforça o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel.

