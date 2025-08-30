CBF, FIFA E FSF INAUGURAM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL DE SERGIPE COM PRESENÇA DE ÍDOLOS E DIRIGENTES

O futebol sergipano viveu um momento histórico nesta sexta-feira (29) com a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol de Sergipe (CD), em Barra dos Coqueiros. Integrado ao Programa de Legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014™, o equipamento promete impulsionar a formação de atletas, qualificar profissionais e ampliar oportunidades de inclusão social por meio do esporte. Entre os convidados de honra estavam os tetracampeões Bebeto e Branco, que receberam homenagens durante a solenidade.

Primeiro do gênero no Nordeste, o CD oferece um campo de gramado sintético (105 x 68m), dois vestiários para equipes, vestiários para arbitragem, sala médica, setor administrativo, arquibancada, estacionamento e depósito. É o quinto centro inaugurado sob a gestão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, que destacou a descentralização dos investimentos como prioridade. “Desde que entrei à frente da CBF assumi o compromisso de entregar essas ferramentas importantes para o futebol e para a sociedade brasileira. Em pouco mais de 90 dias, foram 13 estados visitados. Estamos aproximando a CBF das federações e dos clubes. Esse é o novo trabalho da CBF”, afirmou Xaud.

Missão do Centro

Segundo o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, concebido para ser mais do que um campo de treinamento, o CD de Sergipe tem como missão formar atletas, qualificar profissionais e fortalecer o futebol regional. O espaço será usado para o desenvolvimento humano e esportivo, servindo como plataforma de inclusão e valorização de talentos locais. “O Centro representa um investimento no presente e na construção de um futuro promissor para Sergipe e para o Brasil”, destacou.

O gerente de Desenvolvimento do Futebol da CBF, Ricardo Leão, destacou que a agenda promovida pela FSF comprova a força do futebol nordestino e torna o novo centro uma ferramenta estratégica para a comunidade. Ele anunciou ainda que a FIFA autorizou o Programa de Desenvolvimento de Talentos (FIFA TDS), que permitirá a contratação de coordenadores técnicos regionais para atuar nos centros em parceria com as federações, apoiando a observação de seleções, criação de competições e projetos como o Gol do Brasil.

Presidente da FIFA

A solenidade contou ainda com um vídeo para transmitir uma mensagem do Presidente da FIFA, Sr. Gianni Infantino. O representante da FIFA, Rafael Arias, elogiou a qualidade do novo centro em Sergipe, mas destacou que o mais importante é a integração da comunidade, especialmente as crianças participando do Festival de Futebol.

O secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, representando o governador Fábio Mitidieri, destacou o real motivo desta nova instalação. “Tudo isto foi feito não para a CBF ou Federação Sergipana, mas para estas crianças. Foi por elas que tudo isto está acontecendo”, destacou o secretário, apontando para as crianças em campo. Por sua vez, o prefeito da Barra dos Coqueiros não escondeu a alegria por conta desta iniciativa da Fifa, CBF e FSF. “É uma honra para a Barra dos Coqueiros abrigar o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol do Nordeste”, afirmou.

O evento reuniu ainda uma ampla representatividade do futebol, como os presidentes das federações de Alagoas (Felipe Feijó), Amapá (Netto Góes), Bahia (Ricardo Lima), Goiás (Ronei Freitas e o diretor executivo André Pitta), Paraíba (Michelle Ramalho), Piauí (Robert Brown), Rio de Janeiro (secretário geral Leo Ferraz) e Rio Grande do Norte (José Felipe), além do vice-presidente da CBF, Gustavo Dias, a diretora de Infraestrutura e Patrimônio Catherine Veloso, o diretor de Desenvolvimento e Projetos Matheus Senna, o Diretor de Relações Internacionais Roberto Oliveira, o presidente do STJD Luís Otávio Teixeira, a secretaria de Estado do Esporte e do Lazer, Mariana Dantas, e o secretário Municipal da Juventude e do Esporte de Aracaju, José Áquiles.

Cerimônia

A cerimônia teve início com a execução do Hino Nacional e do Hino do Estado de Sergipe, interpretados pela banda da Polícia Militar. Em seguida, voluntários, professores e crianças de clubes, escolas e parceiros que participariam do Festival de Futebol entraram em campo, dando um tom simbólico ao evento.

A solenidade também valorizou a cultura sergipana com a apresentação da tribo Xocó, que reforçou a preservação de sua língua, costumes e saberes tradicionais, ao mesmo tempo em que destacou a luta pelo reconhecimento de seus direitos e pelo desenvolvimento sustentável de seu povo.

Após os discursos, foi exibido um vídeo sobre a evolução da construção do Centro de Desenvolvimento. Durante o momento de homenagens, o presidente da FSF, Milton Dantas, presenteou o procurador do Ministério Público, Deijaniro Jonas, com uma camisa oficial da Seleção. Já o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, prestou tributo aos tetracampeões Bebeto e Branco, além do presidente Samir.

O ponto alto da solenidade foi o descerramento da placa inaugural, oficializando a abertura do novo equipamento. Em seguida, autoridades e convidados participaram da tradicional foto oficial no centro do campo. O evento foi concluído com um festival de futebol, que reuniu 120 crianças e 40 instrutores voluntários em nove mini-campos, simbolizando o verdadeiro propósito do projeto: investir no futuro do futebol sergipano.

