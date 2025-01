CBM RETOMA NA SEGUNDA A BUSCA DO CORPO DE VITIMA QUE MORREU APÓS ROMPIMENTO DA RODOVIA EM CAPELA

As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe na Rodovia SE-438, conhecida como Rodovia Santa Clara, no município de Capela, foram suspensas por volta das 17h deste domingo, 12, devido à dificuldade de visualização no local.

Os trabalhos serão retomados nesta segunda-feira, 13, a partir das 5h.

A ocorrência foi registrada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) nas primeiras horas deste domingo, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao rompimento de um trecho da rodovia, causado pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Dois veículos caíram na cratera formada, e as equipes de mergulho e resgate localizaram dois corpos do sexo feminino em óbito. Um corpo do sexo masculino segue desaparecido, enquanto uma vítima conseguiu sair do veículo com suas próprias forças.

O Corpo de Bombeiros atuou em parceria com a Polícia Militar, Defesa Civil, SMTT e voluntários da área, reforçando o compromisso de seguir com as buscas até que todas as vítimas sejam encontradas.

Foto: Igor Matias