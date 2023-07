Cebraspe divulga editais para a seleção de Avaliadores e Supervisores das redações do Enem de 2023

Inscrições estarão abertas entre 30 de junho e 10 de julho

O Cebraspe lançou os editais do Programa de Atualização e Qualificação de Avaliadores (PAQ-A) e do Programa de Aperfeiçoamento e Qualificação de Supervisores (PAQ-S), que irão selecionar colaboradores para atuarem na avaliação das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Os interessados em participar do PAQ (A e S) devem realizar sua inscrição entre os dias 30 de junho e 10 de julho, pelo endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/trabalhe-conosco/, área de Chamadas Públicas, e apresentar documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos editais dos processos seletivos.

REQUISITOS – Para participar do Programa de Atualização e Qualificação de Avaliadores (PAQ-A) é necessário ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística.

Já os requisitos básicos para participação no Programa de Aperfeiçoamento e Qualificação da Equipe de Supervisores (PAQ-S) são ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística; mestrado, doutorado ou especialização em Língua Portuguesa, em Literaturas de Língua Portuguesa ou em Linguística, ou experiência comprovada de, no mínimo, três anos em avaliação de redações em larga escala; e ter participado como supervisor ou como auxiliar de supervisão nas edições anteriores do Enem.

FASES – As seleções irão contar com duas fases. A primeira fase para Avaliadores é o curso de capacitação a distância e cinco módulos, com 120 horas de duração e caráter eliminatório. Para Supervisores, a primeira fase é o curso de aperfeiçoamento a distância, com 180 horas de duração. Ambos serão realizados por meio da plataforma Moodle. A segunda fase prevê a aplicação de provas objetiva e discursiva, de forma presencial para Avaliadores e Supervisores, a ser realizada nas capitais dos 26 estados da federação e no Distrito Federal.

CRONOGRAMA – Nas duas seleções, o curso a distância será realizado entre 24 de agosto e 27 de setembro. Já a aplicação das provas objetiva e discursiva será no dia 1º de outubro.

A divulgação do resultado final na prova discursiva e do resultado final nas seleções PAQ, envio do convite para atuar no Enem 2023 e para participar da capacitação presencial ocorrerá em 31 de outubro.

