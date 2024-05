CENTRO DE ATENDIMENTO A SÍNDROME GRIPAL FUNCIONARÁ DURANTE O FERIADO E O FINAL DE SEMANA EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, situado no bairro Coroa do Meio, funcionará, das 7h às 18h, durante o feriado e pós feriado de Corpus Christi, bem como no final de semana, entre os dias 30 de maio e 2 de junho.

O local funciona, normalmente, de segunda a sexta-feira, mas terá funcionamento especial, nesta semana, para atender a demanda e auxiliar a desafogar as urgências.

A coordenadora da Rede de Atenção Primária (REAP), Anne Sousa, explica que pacientes que apresentarem sintomas de quadros gripais poderão buscar o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais.

“Qualquer pessoa ou mesmo os responsáveis por crianças, que residem em Aracaju, podem e devem buscar o serviço ao apresentar sintomas leves e moderados de doenças respiratórias para receber atendimento no chamado gripário. Casos de infecção aguda do sistema respiratório que acomete as vias aéreas superiores, como garganta e nariz, causando febre acompanhada de pelo menos outro sintoma respiratório, como tosse ou dor de garganta, serão tratados no local”, explica Anne.

Para ser atendido na unidade, cujo serviço é porta aberta, é indispensável apresentar um documento oficial com foto, a carteira do SUS e o comprovante de residência de Aracaju. O chamado gripário dispõe de salas de triagem e observação, farmácia e consulta médica. O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal está localizado na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, bairro Coroa do Meio.

Foto: Ascom/SMS