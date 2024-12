CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS REGISTRA CRESCIMENTO DE 22,7% NOS ATENDIMENTOS DE 2024

O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), serviço estratégico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que disponibiliza imunobiológicos específicos para uma parcela da população que, por motivos biológicos, está impedida de usufruir das vacinas e soros encontrados na rotina, ou necessitam de outros imunobiológicos especiais, registrou números expressivos em 2024.

Até novembro, foram administrados 16.775 imunobiológicos, um aumento de 16,8% em relação a 2023. O número de pessoas atendidas também cresceu, com alta de 22,7% no volume de pacientes que buscaram o serviço em comparação ao ano anterior.

Segundo a enfermeira Maria Cristina Melo, responsável técnica pelo Crie, o aumento reflete a conscientização da população sobre a importância da vacinação, especialmente em grupos com condições de saúde específicas. “Essas vacinas são essenciais para proporcionar proteção ampliada a pessoas que necessitam de cuidados especiais. Trabalhamos com base nos critérios estabelecidos no Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, sexta edição. Para o atendimento, o paciente precisa trazer relatório médico detalhando sua condição clínica e tratamentos em curso”, explicou.

Funcionamento

Localizado no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), o Crie atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A equipe multidisciplinar conta com médicos que avaliam os pacientes e realizam os encaminhamentos necessários para a aplicação das vacinas.

O fluxo inicia com o encaminhamento feito pelo médico assistente do paciente, que deve incluir diagnóstico ou CID, relatório médico, cartão de vacinação, cartão SUS e CPF. Após avaliação, o paciente é direcionado à sala de vacinação para receber as doses indicadas.

Entre as vacinas disponíveis estão a Dupla Infantil, Adsorvida Difteria, Tétano e Pertussis Acelular Infantil, Pneumocócicas 10 e 23-Valente, HPV Quadrivalente, Hexavalente Acelular, Covid, Pneumo 13 e a Pneumo 23 e Imunoglobulinas para proteção contra tétano, hepatite B e raiva, entre outras. “Trabalhamos continuamente para manter o estoque completo, mesmo diante do aumento da demanda. Participamos de campanhas e capacitações, garantindo que os pacientes tenham acesso às vacinas e aos dados sobre sua segurança”, reforçou Maria Cristina.

Eficiência

Os dados de 2024 mostram não apenas um aumento no número de imunobiológicos administrados, mas também no volume de retornos, que chegou a 3.968. Esse número representa um crescimento de 19,9% em relação a 2023. “É importante que os pacientes mantenham seus cartões atualizados e sigam as orientações médicas para completarem seus esquemas vacinais. Nosso maior objetivo é garantir saúde e proteção para todos”, pontuou a responsável técnica.

O Crie segue como referência em Sergipe, oferecendo vacinas importantes para a saúde pública e contribuindo para o controle de doenças imunopreveníveis. A SES reforça a necessidade de buscar os serviços do Centro sempre que houver indicação médica, assegurando a proteção adequada a cada condição de saúde.

Foto: Ascom SES