CRIANÇAS IRÃO RECEBER ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DURANTE AÇÃO DO CONGRESSO NORTE-NE DE OFTALMOLOGIA

Uma ação especial nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21 de março, durante o Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO), promete transformar a vida de cerca de 300 crianças por meio de atendimentos oftalmológicos gratuitos. O evento, que reúne especialistas da área, oferecerá consultas e exames completos, além da doação de óculos para aqueles que necessitarem de correção visual.

O projeto Visão Solidária é uma iniciativa da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO) e da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO), com apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), EssilorLuxottica e Visiolab.

As crianças que serão beneficiadas pelo projeto passaram por uma triagem prévia, realizada pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), Secretaria de Estado da Assistência Social (Seasic) e Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed). A triagem, orientada pela SSO, levou em consideração a presença de sinais de dificuldade visual e parâmetros como estar em fase de primeira infância, ensino fundamental, situação de acolhimento institucional ou outra vulnerabilidade social.

Os atendimentos oftalmológicos das crianças serão realizados por médicos e residentes voluntários, com equipamentos cedidos pela Solutions e pela OneSight EssilorLuxottica Foundation, instituição global da EssilorLuxottica que promove o acesso à saúde visual. A entidade doará as armações, enquanto a Visiolab produzirá os óculos em parceria com o SNNO, que contribuirá para viabilizar a confecção.

O presidente do CNNO 2025, o médico oftalmologista sergipano, Dr. Allan Luz, destacou a importância da ação para a saúde ocular infantil. “Sabemos que problemas de visão podem impactar diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Essa iniciativa visa proporcionar um futuro melhor para elas, garantindo o acesso à correção visual necessária. É uma satisfação enorme poder contribuir para essa transformação social por meio da oftalmologia”, afirmou.

CNNO 2025

Um dos eventos mais aguardados da oftalmologia brasileira, o 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) acontecerá entre os dias 20 e 22 de março de 2025, no Centro de Convenções AM Malls, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. A expectativa é reunir mais de 1.000 especialistas para debater os avanços tecnológicos e as principais inovações da área.

Durante os três dias de programação intensa, os participantes poderão assistir a palestras e debates sobre temas fundamentais para a oftalmologia, como ceratocone, glaucoma, estrabismo e catarata. Além disso, tópicos como retina, refração, lentes de contato, oftalmopediatria e neuroftalmologia também estarão em destaque, garantindo um panorama completo das últimas descobertas e técnicas da área.

O 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia é promovido pela Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO), com apoio da EssilorLuxottica, Genom Oftalmologia, Leedsay, Cristália, Alcon, ICT Farmacêutica, Rayner, além do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Secretaria de Estado da Assistência Social Inclusão e Cidadania (Seasic) e Fundação de Cultura e Arte Aperipê De Sergipe (Funcap). O evento conta ainda com colaboração do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) e da Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias de Educação (Semed) e Turismo (Setur).

