CERCA DE 5 MIL SERGIPANOS FORAM ATENDIDOS DURANTE LANÇAMENTO DA FASE 2 DO PROGRAMA OPERA SERGIPE

No último sábado, 8, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançou a fase 2 do Opera Sergipe e o Opera Mulher, que atraiu um público de aproximadamente cinco mil pessoas ao Centro Especializado em Reabilitação José Leonel de Aquino (CER IV). Destes, 3.100 pacientes foram atendidos pelos hospitais credenciados, onde realizaram o cadastro e regulados pelos profissionais da saúde para o encaminhamento das respectivas cirurgias eletivas. Os demais pacientes que não atenderam aos critérios do programa, receberam as devidas orientações.

Nesta nova fase, os pacientes já regulados passarão por cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora, cirurgia de polimastia, cirurgia para remoção de cálculos renais, cirurgia para remoção de cálculos em vias urinárias e cirurgias ortopédicas por videoartroscopia. Além disso, os 15 procedimentos da primeira fase do Opera, que já beneficiaram mais de 23 mil sergipanos, seguem sendo realizados.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, comemorou o avanço do programa e a diferença que tem desempenhado na vida dos sergipanos. “Quase cinco mil pessoas passaram pelo lançamento da segunda fase do Opera, onde os pacientes foram acolhidos desde a consulta até a marcação da sua cirurgia. O programa tem sido fundamental na retomada da qualidade de vida dos sergipanos. Além das cirurgias da primeira fase que contempla 15 procedimentos, a segunda fase do Opera incluirá 19 tipos de cirurgias de maior complexidade como a bariátrica, endometriose e cirurgias da mama”, destaca.

Opera Mulher

A grande novidade dessa fase do Opera Sergipe é o Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) com cirurgias eletivas focadas em demandas e procedimentos femininos. A secretária da SPM, Danielle Garcia, ressaltou a importância da nova fase para as sergipanas.

“Foi um dia de celebração com o lançamento do Opera Mulher com cirurgias que farão uma reparação histórica para as nossas mulheres, a fim de levar dignidade, respeito e vida para as sergipanas. São inúmeros os procedimentos que contemplam, por exemplo, a endometriose, responsável por tanta dor para as mulheres, além da reconstrução de mama para aquelas que tiveram o seio mutilado pelo câncer e a redução mamária. Os prestadores de serviço das unidades credenciadas também estiveram à disposição da população, garantindo a assistência qualificada a todas as mulheres”, frisa a secretária.

Alívio e esperança

A atendente de telemarketing Aline Gomes Vieira marcou sua cirurgia bariátrica e destacou a importância de poder resgatar a sua saúde. “O meu peso é algo que afeta diretamente o meu cotidiano. Por isso, estou entusiasmada com a possibilidade de realizar a minha cirurgia bariátrica. Só quem tem sobrepeso, sabe do sofrimento que é em achar o tamanho de roupa adequado, o desconforto ao andar com os pés inchados e as inúmeras dores nas articulações do corpo. Então, a realização da cirurgia contribuirá com o resgate não somente da minha autoestima como do meu bem-estar”, relata.

Já a estudante de letras Laura Farias, de 25 anos, compareceu ao lançamento da fase 2 do Opera Sergipe em busca da cirurgia de redução mamária. “É uma iniciativa muito boa do Governo de Sergipe, na qual tive conhecimento por meio das redes sociais. Só quem luta pela redução da mama sabe a dificuldade que é em se locomover, as dores nas costas, além da baixa autoestima. Então, a minha expectativa é que eu consiga realizar a minha cirurgia para que eu possa me sentir bem novamente”, conta.

Acesso ao programa

O paciente pode ter acesso ao programa por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Após avaliação pelo clínico e triagem, o paciente será encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado. A adesão ao programa pode ocorrer, também, por meio dos hospitais credenciados.

